Оперштаб: у 17 работников поликлиники N10 Томска подтвердился коронавирус

В мае у сотрудников поликлиники № 10 Томска, расположенной на Каштаке, было выявлено 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил сегодня журналистам региональный оперштаб. Среди заболевших три врача и четыре медсестры, входившие в состав респираторных бригад, оказывавших помощь на дому горожанам с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него. Также заразились десять работников регистратуры поликлиники.

- Источником заражения для них стала регистратор, которая, нарушив санитарно-эпидемиологические требования, не сообщила своему руководителю о плохом самочувствии и выходила на работу в течение нескольких дней. Данный факт был выявлен главным врачом поликлиники при контроле термометрии сотрудников. Взятые смывы подтвердили у сотрудника коронавирус. В дальнейшем заболевание было диагностировано еще у девяти ее коллег, работающих в регистратуре, — рассказал представитель оперштаба.

В настоящее время, по предписанию Роспотребнадзора, от работы отстранены все, кто близко контактировал с заболевшими коллегами. Рабочие места в регистратуре, места общего пользования поликлиники прошли текущую и заключительную дезинфекцию. В обязательном порядке всем без исключения сотрудникам проводится при выходе на работу термометрия, проверяется наличие признаков ОРВИ.

- Поликлиника № 10, как и другие поликлинические отделения Томской области, осуществляет сейчас прием пациентов с температурой и ОРВИ ведется только по вызову врача на дом. Также на дому оказывается поликлиническая терапевтическая помощь лицам старше 65 лет. В учреждении организован прием пациентов без признаков ОРВИ узкими специалистами только по направлению терапевта или хирурга, — подчеркнули в оперативном штабе.

Добавим, к данной поликлинике прикреплено свыше 53 тысяч томичей.

Ранее мы сообщали, что вспышки коронавирусной инфекции были выявлены среди сотрудников клиник СИбГМУ, пульмонологического отделения горбольницы N3, которое сейчас закрыто на карантин, двух отделениях Нии кардиологии. Также на карантине сейчас детское диспансерное отделение психбольницы, Северский перинатальный центр.