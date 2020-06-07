Коронавирус в Томске, последние новости на 8 июня 2020 года: число заболевших приближается к 1000, от пандемии страдают приюты для животных

На утро 8 июня в Томской области подтверждено 922 случая заражения новым коронавирусом, из них 54 выявлены вчера.

У 23 человек из нововыявленных носителей коронавируса болезнь протекает бессимптомно. 31 пациент с клиническими проявлениями госпитализирован в инфекционное отделение больницы №3 и респираторные госпитали на базе МСЧ-2 и клиник СибГМУ

У 25-ти человек, то есть больше чем у половины, установлены источники заражения, по остальным случаям продолжается эпидемиологическое расследование.

На 8 июня в стационарах региона проходит лечение 351 человек с коронавирусной инфекцией. При этом на кислородной поддержке находятся двенадцать человек: семь подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, три на неинвазивной), еще пять на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 117 человек.

Всего в регионе с начала пандемии проведено 78 874 теста. Таким образом, охват тестированием составляет 229,7 человек на 100 тысяч населения: этот показатель более чем в два раза превышает установленный норматив (110 человек на 100 тысяч населения) для снятия ограничений третьего (основного) этапа ограничений.

Напомним, поэтапное снятие ограничений возможно при выполнении трех ключевых параметров: проведения достаточного количества тестов, наличия свободного коечного фонда, коэффициента распространения инфекции.

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область входит в десятку самых благополучных в стране: занимает 76-ое место из 85, среди регионов Сибирского федерального округа - восьмое.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрированы 922 случая заболевания коронавирусом: 468 человек находятся на лечении (351 в стационарах, 117 на самоизоляции), 440 выздоровели, 14 умерли.

«Хвостики» ждут помощи

В условиях сложной эпидемической ситуации в изоляции находятся не только люди, но и животные в приютах. Ограничительные меры, введенные из-за пандемии, привели эти заведения к потере потока волонтеров и пожертвований на содержание подопечных. Активисты призывают всех неравнодушных томичей оказать поддержку братьям нашим меньшим в рамках акций «Лапы дружбы» и «Четыре лапы», которые продлятся до 18 июня.