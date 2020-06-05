2020-06-05T18:20:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 6 июня 2020 года: число томичей с COVID-19 приближается к 850, на Центральном рынке очаг инфекции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 6 июня 2020 года
Алиса Селезнева
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Томские медики уже третий месяц ведут борьбу с опасным вирусом.Томские медики уже третий месяц ведут борьбу с опасным вирусом.Фото: из открытых источников
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На утро 6 июня в Томской области подтверждено 832 случая заражения новым коронавирусом, из них 35 случаев выявлено вчера.

Госпитализированы из нововыявленных 16 человек: четверо с пневмонией, 12 человек с симптомами ОРВИ. Бессимптомно инфекция протекает у 19 человек , они находятся в домашних условиях под медицинским наблюдением.

В течение суток установлены источники заражения 20 человек - это контакты с теми, у кого COVID-19 был диагностирован ранее. По остальным случаям идет эпидемиологическое расследование.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление одного человека.

На сегодняшний день , в общей сложности, в стационарах на лечении находится 321 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке из них 13 : шесть подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, два на неинвазивной), остальные семь – на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 123 человека.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 832 случаев заражения, 432 на лечении (321 в стационарах, 111 на самоизоляции), 386 человек выздоровели, 14 скончались.

Очаг COVID на Центральном рынке Томска

5 июня стало известно о выявлении очага коронавируса на Центральном рынке Томска. Шесть его работников госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии. В связи с этим губернатор Сергей Жвачкин вновь обратился к жителям региона.

- Очаг взят под контроль, установлены и протестированы все без исключения работники. Сам рынок закрыт, предстоит дезинфекция. Вновь обращаюсь ко всем жителям Томской области: нужно не просто строго соблюдать масочный и перчаточный режим, но при малейших признаках респираторного заболевания немедленно прекращать работу, - призвал глава области.

О вспышке коронавируса в «САХ» говорить рано

4 июня в ряде томских СМИ появилась информация о вспышке заболевания новой коронавирусной инфекции на предприятии «Спецавтохозяйство». В частности, со ссылкой на анонимный источник, сообщалось о трех сотрудниках, госпитализированных из одного отдела, и о закрытии на карантин данного подразделения.

Оперштаб информацию о вспышке не подтвердил:

- Среди сотрудников «Спецавтохозяйства", действительно, есть заболевший коронавирусом, однако о новом очаге инфекции говорить преждевременно. На предприятии взяты смывы у 20 человек, результаты ПЦР-тестов пока неизвестны. – сообщил представитель оперштаба.

Эпидбюро СибГМУ помогло выявить 25 заболевших «короной»

Эпидбюро медуниверситета за неделю передало в поликлиники города Томска и Северска информацию по 500 контактным лицам пациентов с COVID-19.

-Специалистами поликлиник взято 344 анализа на коронавирусную инфекцию, 25 из них показали положительный результат, – сообщила ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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