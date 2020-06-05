Губернатор:" Вспышка коронавируса на Центральном рынке Томска продлит режим самоизоляции в регионе"

5 июня стало известно о выявлении очага COVID-19 на Центральном рынке Томска. Шесть его работников госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии. Популярная торговая ярмарка, которую ежедневно посещали десятки горожан, закрыта на дезинфекцию. И многие из тех, кто совершал там в последние дни покупки, вполне естественно испытывают сейчас тревогу за свое здоровье...

Крайне обеспокоен случившимся и губернатор Томской области, возглавляющий региональный оперштаб по противодействию распростанения коронавирусной инфекции.

Сегодня Сергей Жвачкин вновь обратился обратился к жителям региона.

- Благодаря оперативной работе штаба, эпидемиологов и правоохранительных органов в Томске вовремя обнаружен очаг распространения коронавируса - на центральном рынке по улице Карла Маркса. Госпитализированы шесть человек из числа работников, одна женщина в тяжелом состоянии. Очаг взят под контроль, сегодня в полдень там проведена целая операция, установлены и протестированы все без исключения работники. Сам рынок закрыт, предстоит дезинфекция. – сообщил глава региона.

Также по его словам, идёт отдельная работа с руководством рынка, которое не сообщило о фактах заболевания людей. Возможность заражения посетителей рынка эпидемиологи оценивают как минимальную, однако эпидемиологическое расследование будет идти до конца.

- В связи с этим, я вновь обращаюсь ко всем работникам торговли и ко всем жителям Томской области: нужно не просто строго соблюдать масочный и перчаточный режим, но при малейших признаках респираторного заболевания немедленно прекращать работу. Никому сегодня нельзя скрывать состояние здоровья, потому что от этого зависит здоровье других. На руководителях здесь лежит особая ответственность. Нельзя допускать на работу людей с признаками ОРВИ и температурой. В таких случаях нужно немедленно отправлять людей домой. Не идти в поликлинику, а вызывать врача на дом. – призвал Сергей Жвачкин.

Вирус не прощает беспечности

- Я обращаюсь ко всем томичам, жителям городов и районов области: соблюдайте режим, а при признаках болезни немедленно звоните врачам или на нашу круглосуточную горячую линию. Обращайтесь на горячую линию Роспотребнадзора, если знаете, что больной человек или находящийся в контакте с больным СOVID-19 посещает рабочее место, если видите нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Сегодня никому нельзя быть беспечным! - подчеркнул губернатор.

Он обратил особое внимание жителей региона на то,что подобные вспышки отодвигают снятие и смягчение режима самоизоляции.

- Хочу, чтобы все понимали: чем больше будет больных, тем дольше будет длиться режим ограничений. Сегодняшняя вспышка отодвигает дальнейшее смягчение режима. Не стесняйтесь делать замечания нарушителям режима в магазинах или на транспорте, звоните и сообщайте о нарушениях на наши горячие линии. Нам очень важно сберечь друг друга. Будьте здоровы! – пожелал в финале обращения губернатор.

Центральный рынок ежедневно посещали сотни томичей.Фото: из открытых источников

Напомним, круглосуточная горячая линия департамента здравоохранения Томской области – 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (для районов Томской области); круглосуточная горячая линия управления Роспотребнадзора по Томской области – 8-800-350-544-55.