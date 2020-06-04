Коронавирус в Томске, последние новости на 5 июня 2020 года: число томичей с COVID-19 приблизилось к 800, закрыто на карантин детское отделение психбольницы

На утро 5 июня в Томской области подтверждено 797 случаев заражения новым коронавирусом, из них 32 случая выявлено вчера.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление сразу 26 томичей - это рекордный показатель за время пандемии.

Госпитализированы из нововыявленных 16 человек: пятеро с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, 11 пациентов с пневмонией – в респираторные госпитали медико-санитарной части № 2 и СибГМУ. Еще у 16 коронавирус протекает бессимптомно, они находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

В течение суток установлены источники заражения 19 человек - это контакты с теми, у кого COVID-19 был диагностирован ранее. По остальным случаям идет эпидемиологическое расследование.

На сегодня в стационарах проходят лечение 307 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 13 человек, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, два на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 148 человек, в том числе, свыше 80 вахтовиков из Якутии.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрированы 797 случаев заболевания коронавирусом: 398 на лечении (307 в стационарах, 91 на самоизоляции), 385 выздоровели, 14 умерли.

Карантин в детском отделении

4 июня стало известно о выявлении COVID-19 у одного из сотрудников детского диспансерного отделения томской психбольницы. Оно закрыто на двухнедельный карантин, все 27 человек медперсонала находятся на обязательной самоизоляции.

- В течение этого времени они будут находиться под наблюдением эпидемиологов и регулярно сдавать ПЦР-тесты, – рассказал главный врач ТКПБ Сергей Андреев.

Также взяты под наблюдение врачей контактные с медработником родственники и знакомые, пациенты психбольницы и те, кто сопровождал их на прием в учреждение.

Временный дом

Администрация региона отведет еще одну гостиницу в Томске для проживания медиков, работающих в «ковидариях». Начиная с апреля, для этих целей используется гостиница «Октябрьская», находящаяся в областной собственности. На текущий момент в ней заполнены почти все места. Власти ищут варианты для размещения в городских отелях дополнительного числа медработников.

«Закрытый город» открыт для коронавируса

В первые дни июня на территории ЗАТО Северск выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших жителей «закрытого города» за время пандемии достигло 19 человек. Десять из них в настоящее время госпитализированы и проходят лечение в инфекционном отделении местной клинической больницы. Трое находятся под медицинским наблюдением на дому. Из числа ранее заболевших шестеро человек уже выздоровели.