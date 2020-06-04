2020-06-04T09:47:19+03:00
Общество

Власти: 24 июня Парада Победы в Томске не будет

Причина – напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции
Алиса Селезнева
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Парада Победы в юбилейный год Томске не будет.Парада Победы в юбилейный год Томске не будет.Фото: из открытых источников
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24 июня Парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Томске не состоится – такое решение озвучил сегодня губернатор Сергей Жвачкин, выступая перед депутатами областного парламента.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в России, все массовые мероприятия в честь юбилея Великой Победы (военные парады, «Бессмертный полк» и т.д.) были перенесены с 9 мая на неопределённый срок. Позднее Президент Владимир Путин назначил дату проведения военного Парада Победы в Москве - он состоится 24 июня, в годовщину проведения Парада победителей в 1945 году. По указу Президента, 24 июня нынешнего года объявлено в стране нерабочим днем с сохранением заработной платы. Помимо Москвы, парады с участием военной техники состоятся еще в ряде российских городов. Однако Томск не вошел в их число.

- По указу президента парад проводится в городах-героях и там, где есть воинские гарнизоны. В Томске воинских гарнизонов нет и никогда не было. И никогда в жизни в Томске не проводились воинские парады. Проводились шествия, "Бессмертный полк". В Сибирском Федеральном округе парад 24 июня пройдет только в Новосибирске, потому что там есть военный гарнизон, – сказал сегодня томский губернатор.

Провести не парад, но хотя бы массовое шествие, не позволяет и эпидобстановка по COVID-19 в регионе. Прирост заболевших , хоть и небольшой, но он продолжается, и к 24 июня ситуация вряд ли радикально улучшится.

Что касается акции «Бессмертный полк», то она обязательно состоится.

- Я томичам обещаю, что в этом году Бессмертный полк пройдет по улицам Томска. Это принципиальный вопрос. Акция пройдет 26 июля в День Военно-морского флота России- подчеркнул Сергей Жвачкин.

Бессмертный полк состоится 26 июля - в день ВМФ России. Фото: из открытых источников

Бессмертный полк состоится 26 июля - в день ВМФ России.Фото: из открытых источников

Напомним, именно Томск является родиной акции «Бессмертный полк». Впервые она прошла в нашем городе в 2012 году, став затем всероссийской и международной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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