Коронавирус в Томске, последние новости на 4 июня 2020 года: в «ковидарии» родилось двое малышей, вахтовики из Якутии покидают обсерваторы

На утро 4 июня в Томской области подтверждено 765 случаев заражения новым коронавирусом, из них 26 случаев выявлено вчера.

Госпитализированы из нововыявленных 13 человек - с симптомами ОРВИ, пневмонией, а также те, кто входит в группу риска по возрасту.

У 18 человек в течение суток установлены контакты, через которые произошло заражение, восемь случаев расследуют эпидемиологи.

В стационарах проходят лечение 314 человек с диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 13 человек, из них шесть подключены к аппаратfм ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, два – на неинвазивной), семь пациентов на масочной подаче кислорода. В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 151 человек.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление сразу 19 томичей.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрированы 765 случаев заболевания коронавирусом: 402 на лечении (314 в стационарах, 88 на самоизоляции), 359 выздоровели, 14 умерли

Вахтовики отправляются из обсерваторов домой

На утро 4 июня, в обсерваторах под Томском находится 81 вахтовик, доставленный в Томскую область с Чаяндинского месторождения (Якутия). Всего в конце апреля - мае в регион вернулись оттуда 292 вахтовика. У 87 из них впоследствии был выявлен коронавирус.

В настоящее время в Томскую область продолжают прибывать вахтовики из Якутии, возвращающиеся в регион самостоятельно. Только за первые дня июня в обсерваторы поступило 20 человек. У всех взяты смывы на коронавирус.

Выявить контакты заболевших

Также оперштаб сообщил, что Эпидбюро СибГМУ помогло выявить 300 контактных с больными COVID-19. В его состав входят врачи-ординаторы и студенты вуза, прошедшие специальное обучение по сбору эпиданамнеза и проведению эпидемиологического расследования. Они обзванивают пациентов, у которых обнаружен COVID-19 и выясняют, какие общественные места в последние две недели они посещали, с кем контактировали, как протекает заболевание.

Роды в «ковидарии»

В начале апреля в Томске на базе МСЧN2 был развернут Респираторный госпиталь для томичей , больных коронавирусом или с подозрением на него. Для потенциальных рожениц в нем заранее был организован акушерский пост, в котором трудятся медики томских роддомов и областного перинатального центра. За это время они приняли на свет двоих малышей. Одна из рожениц имела подтвержденный COVID-19, у второй коронавирусный диагноз не подтвердился.