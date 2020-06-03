Роды в «ковидарии»: две пациентки Респираторного госпиталя МСЧ N2 в Томске стали мамами

В начале апреля в Томске на базе МСЧN2 был развернут Респираторный госпиталь для томичей , больных коронавирусом или с подозрением на него. Для потенциальных рожениц в нем заранее был организован акушерский пост, в котором трудятся медики томских роддомов и областного перинатального центра. За это время они приняли на свет двоих малышей.

-Одна из рожениц имела подтвержденный COVID-19, у второй коронавирусный диагноз не подтвердился. Женщинам были выполнены операции кесарева сечения, обе операции прошли успешно. Оба младенца, мальчики, родились здоровыми. – рассказал сегодня облздрав в своем телеграм-канале «Область здоровья».

Для организации помощи беременным и родовспоможения в Респираторном госпитале имеется все необходимое: смотровой кабинет акушера-гинеколога, операционная, родзал и комната для младенцев, оснащенные в том числе УЗИ и КТГ – аппаратами», - говорит в акушер-гинеколог ОПЦ Юлия Сафронова, работающая сейчас в МСЧN2.

В Респираторном госпитале есть все необходимое для принятия родов у пациенток.Фото: из открытых источников

Сразу после появления на свет, новорожденные в сопровождении медиков специализированной неонатологической бригады были доставлены в Областной перинатальный центр для полного медицинского обследования.

- Оба мальчика по прибытии были помещены в индивидуальные изолированные (мельцеровские) боксы, где у них были взяты мазки на COVID-19. После получения двукратных отрицательных результатов ПЦР-тестов на первый и третий дни, ребятишек перевели под наблюдение врачей отделения патологии новорожденных. - сообщил главный врач областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко Игорь Степанов.

Врачи перинатального центра постоянно были на связи с мамами малышей, остававшимися в Респираторном госпитале, рассказывали им о состоянии детей. Сейчас один из малышей уже выписан, второй ребенок пока находится в областном перинатальном центре.

На данный момент на лечении в медико-санитарной части находятся еще девять беременных томичек.