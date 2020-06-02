Голосуй и (или) отдыхай! 1 июля будет в Томской области нерабочим днем

Вчера Президент России Владимир Путин назначил новую дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию – среда, 1 июля 2020 года. Этот будний день будет в стране выходным.

Напомним, работа над внесением изменений в Основной закон страны началась еще зимой, сразу после послания президента Федеральному Собранию. Для этого была сформирована рабочая группа, куда вошли 75 представителей самых разных сфер общества. Выразить свое мнение к поправкам путем всеобщего голосования россияне должны были 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса эта дата была перенесена на неопределенный срок. Теперь день народного волеизъявления окончательно определен.

- Мы перенесли всероссийское голосование, исходя из главного приоритета - сохранения жизни и здоровья наших граждан, - подчеркнул российский президент.

Перед утверждением новой даты, он заслушал доклады руководителей ЦИК Эллы Памфиловой, Роспотребнадзора Анны Поповой. Именно Эмма Панфилова предложила назначить голосование на 1 июля. По ее словам, дальнейший перенос нецелесообразен.

- В работе по подготовке голосования наработан хороший задел, и ,если оттягивать голосование, то есть большая вероятность, что этот задел будет размываться, и многие вещи придется делать заново. Это повлечет за собой выделение довольно существенных дополнительных ресурсов, которые нужнее для оказания помощи тем, кто пострадал от пандемии. Кроме того, с 3 июля начинается проведение ЕГЭ, а более половины избирательных участков находится в школах. Не хотелось бы, чтобы эти две очень серьезные вещи накладывались друг на друга, - заявила глава ЦИК.

Глава ЦИк предложила дату 1 июля, чтобы голосование не помешало проведению ЕГЭФото: из открытых источников

С новой датой, назвав ее «подходящей» с точки зрения эпидемиологической безопасности, согласилась и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. До 1 июля пройдет два раза по две недели - два «коронавирусных» цикла, и, судя по текущей статистике заболеваемости в стране, опасность к тому времени будет значительно ниже.

«Безопасней, чем поход в магазин…»

Чтобы минимизировать риски заражения россиян COVID-19 на избирательных участках, в привычную процедуру внесли изменения. В частности, голосовать можно будет в течение шести дней до основного дня голосования, то есть с 25 по 30 июня. Избиратели смогут проголосовать в любой из этих дней, причем писать заявление на досрочное голосование не потребуется, достаточно прийти с паспортом. Одновременно на избирательные участки будут пускать не более восьми голосующих. Все они, а также наблюдатели и представители СМИ получат на участках защитные маски, перчатки и одноразовые ручки. Всех членов избиркомов предварительно проверят на COVID-19. Таким образом, по мнению Эллы Памфиловой, визит на избирательный участок будет безопасней, чем поход в магазин. Помимо избирательных участков голосование будет проходить на дому, голосования по почте не планируется. На дому смогут проголосовать граждане, которые не смогут оставить своего родственника одного. Дистанционное электронное голосование частично пройдет в тех регионах, власти которых докажут, что готовы к этому. Сейчас их перечень неизвестен.

Голосовать можно будет в течении семи дней, в том числе, из домаФото: из открытых источников

Брать или не брать можно только "пакетом"

На общероссийское голосование вынесут один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Голосовать отдельно за каждую поправку нельзя, их можно одобрить или отвергнуть только пакетом.

Среди предложений, которые хотят зафиксировать в Конституции: ежегодная индексация пенсий, установление МРОТ не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, запрет чиновникам, включая президента, а также парламентариям и судьям иметь иностранное гражданство, вид на жительство и счета за границей. Также в Конституцию предлагается внести дополнение, что «Россия объединена тысячелетней историей, хранит память предков, передавших идеалы и веру в Бога, защищает историческую правду и запрещает умалять подвиг народа при защите Отечества. Она правопреемник и правопродолжатель СССР. Русский народ - государствообразующий в многонациональном союзе равноправных народов».

Но самая нашумевшая из предлагаемых поправок касается президентских сроков. По новой Конституции человек сможет занимать высший пост не более двух раз, однако ныне действующего главы государства эти изменения не коснутся. Все его предыдущие годы президентства «обнулились», так что теперь потенциально Владимир Путин сможет руководить Россией до 2036 года (четыре года продлятся его полномочия до следующих выборов, и далее два срока - по шесть лет). Бывший президент также получит неприкосновенность.

Дополнительный выходной день в разгар лета, конечно, порадует многих томичей - любителей дач и отдыха на природе. Дойдут ли они при этом до избирательных участков? Узнаем 1 июля.