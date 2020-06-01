Коронавирус в Томске, последние новости на 2 июня 2020 года: число заболевших в регионе превысило 700 человек

На утро 2 июня в Томской области подтверждено 716 случаев заражения новым коронавирусом, из них 28 случаев выявлено вчера

15 заболевших лечатся в стационарах. В инфекционное отделение больницы № 3 госпитализированы 10 человек, пять с пневмонией - в респираторные госпитали СибГМУ и медико-санитарной части № 2. Остальные без симптомов находятся на самоизоляции под наблюдением врачей и эпидемиологов.

Установлены источники заражения 16 человек - это контакты с ранее заболевшими. По 12 случаям заражения идет эпидемиологическое расследование.

- На сегодня в стационарах проходят лечение 286 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 14 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ (шестеро на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.- сообщили представители регионального оперштаба.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 122 человека.

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область находится на 78 месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на седьмом.

Очаг в жилом доме

Также 1 июня региональный оперштаб сообщил о выявлении очага заражения коронавирусом в одном из жилых домов Томска. Первые случаи заболевания эпидемиологи зарегистрировали в нем 22 мая. За 10 дней ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 26 жильцов. Все они госпитализированы в стационары. Жители дома, контактные с заболевшими, перевезены на 14-дневный карантин в обсерватор.

Выявить антитела

Со вчерашнего дня клиники Сибирского государственного медуниверситета начали выполнять лабораторные исследования на антитела к коронавирусу. Анализ позволит человеку узнать, был ли он болен давно, болен сейчас или еще не сталкивался с COVID-19. Стоимость исследования – 1000 рублей.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрированы 716 случаев заболевания коронавирусом: 376 на лечении (286 в стационарах, 90 на самоизоляции), 326 выздоровели, 14 умерли.