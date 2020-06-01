Почти четверть россиян считает эпидемию COVID-19 выдумкой

22 мая Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавирусной инфекции. В них перечислены меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 на территории страны. Как сказано в документе, эти требования будут действовать до 1 января 2021 года, так что расслабляться россиянам рано.

Новые правила на старый лад

В частности, правила предусматривают мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета среди переболевших коронавирусом, эпидемиологическую диагностику и гигиеническое воспитание населения. Среди мер, направленных на разрыв механизма передачи инфекции, указана необходимость физическим лицам соблюдать личную гигиену (мытье рук, ношение масок и перчаток, использование антисептиков), а также социальную дистанцию в 1,5-2 метра в общественных местах.

Предприятия должны проводить обязательную дезинфекцию всех рабочих помещений, обеззараживание воздуха, создать запас дезинфицирующих средств. Для организаций общепита, торговли, транспорта дополнительно требуется обработка оборудования и инвентаря.

– Правила вступают в силу через 10 дней после публикации, то есть с 5 июня, – пояснил замруководителя оперативного штаба Томской области Иван Деев. – С этого времени Роспотребнадзор сможет проверять организации на соблюдение правил и применять к нарушителям жесткие меры административного воздействия.

Для общепита, торговли, транспорта обработка оборудования и инвентаря обязательна.Фото: из открытых источников

Маски: минимум месяц-полтора

Впрочем, межведомственные проверки требований эпидрежима в местах массового пребывания людей в Томской области продолжаются с момента введения губернатором режима самоизоляции. Только на текущей неделе специалисты посетили более 1 500 предприятий оптовой и розничной торговли, транспорта, пищевых производств, гостиниц, управляющих компаний и пр.

В областном центре за три дня, с 25 по 28 мая, сотрудники обладминистрации и участковые полиции проинспектировали около 180 торговых объектов разного калибра. Кстати, в большинстве из них не выполнялись рекомендации Роспотребнадзора по использованию бактерицидных облучателей воздуха.

По информации контролирующих органов, чаще других нарушают требования эпидрежима магазины и салоны красоты. В списке основных претензий к работодателям – нарушение масочного режима, ежедневного «входного фильтра» и дезинфекции помещений.

Контроль усилился с 18 мая, когда в области был введен обязательный масочный режим. На общественном транспорте и даже в такси ежедневно с участием сотрудников ГИБДД проводятся рейды по проверке соблюдения правил как водителями, так и пассажирами. При этом власти призывают томичей отказываться от поездок, если у таксиста отсутствует маска, а о нарушителях сообщать агрегаторам и диспетчерам.

Увы, масочный режим, за нарушение которого в Томской области уже наказаны больше сотни человек (штрафы варьируются 1 до 10 тыс. рублей), может быть продлен до середины лета. Вообще-то из трех критериев, разработанных Роспотребнадзором для поэтапного снятия ограничительных мер, наш регион не соответствует одному, последнему: как сообщил в пятницу Иван Деев, коэффициент распространенности COVID-19 должен составлять не более единицы, у нас же этот показатель выше.

Нарушаете режим? Сначала вас пожурят, а потом административный штраф выпишут!Фото: из открытых источников

– Коэффициент постепенно снижается. Если ничего экстраординарного не произойдет, думаю, к 1 июня или в первых числах июня этот показатель будет единицей или ниже. Тогда у нас будет полная возможность, чтобы делать какие-то шаги в плане изменений. Однако все, что касается масочного режима, защиты рук, сохранится еще минимум месяц-полтора, может быть, два, – сказал вице-губернатор.

Собственно, тот же посыл 25 мая озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова (цитата по ТАСС): «С вирусом нам придется жить долго... Главное, нужно помнить, что в любом случае нужно будет соблюдать требования, и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать».

Для скептиков исключений нет

Любопытно, что при всей серьезности ситуации почти четверть населения страны считает эпидемию COVID-19 «выдумкой заинтересованных лиц». Это показал интернет-опрос Высшей школы экономики, проведенный с 18 марта по 26 мая с участием более 30 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.

Опрос ВШЭ выявил более 30% россиян, которые не верят в опасность эпидемии коронавируса (9%) или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц» (23%). Наибольшее количество скептиков и противников ограничений живет в Южном федеральном округе. Добавим: на конец мая респондентов, которые считают, что пик эпидемии еще впереди (25,6%), оказалось больше, чем тех, кто уверен, что пик пройден, и она пойдет на спад (16,3%).

Между тем на разном уровне идут дискуссии по поводу новых реалий, укрепившихся в нашем сознании за последние три месяца. Скажем, в Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Изменения могут затронуть закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

Как пояснили РИА Новости в комитете верхней палаты по конституционному законодательству, необходимо установить «правила игры» на будущее: понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы.

Другой пример: депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга обратились в Уставной суд с просьбой проверить отдельные положения городских законов, введенных для противодействия распространению коронавируса. По их мнению, установленные правила поведения «содержат некоторую неопределенность, которые могут привести к произвольному их толкованию правоприменителем и нарушению прав граждан».

Попросту, о чем идет речь? Да о том, что любой россиянин, независимо от места проживания, должен четко понимать, какими нормами руководствоваться в ситуации, подобной эпидемии COVID-19, какие органы власти правомочны эти нормы устанавливать и какое наказание последует при их несоблюдении… Даже если вы придерживаетесь теории коронавирусного заговора.