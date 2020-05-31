2020-05-31T11:43:38+03:00
Общество

Дыма много, толку мало: 31 мая отмечается Всемирный день без табака

В отечественном «никотиновом рейтинге» Томская область находится в середнячках
Антонина Ленская
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Судя по статистике, потребление табака среди взрослых россиян постепенно сокращается.Судя по статистике, потребление табака среди взрослых россиян постепенно сокращается.Фото: из открытых источников
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Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day). Перед мировым сообществом была поставлена задача: добиться, чтобы в XXI веке проблема табакокурения сошла на нет. Увы, следующий век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином продолжается по всем фронтам.

Курильщиков стало меньше

Как бы то ни было, усилия сторонников здорового образа жизни не прошли даром. По информации Федеральной службы государственной статистики, курильщиков в России с 2009-го по 2019 год стало меньше на 17 миллионов человек.

По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019 году, табак потребляли 24,2% жителей страны. Доля курящих среди мужчин составляла 40%, среди женщин – 11%. Регионами, где приверженцев курения больше всего, оказались Чукотка (39% всего населения), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%). Меньше других, как выяснилось, курят жители Ингушетии (5,7%), Чеченской Республики (10,2%) и Дагестана (10,4%).

Среди сибиряков курящих людей больше, чем в целом по стране: в Сибирском федеральном округе к таким относилось 26,9% населения. Как подсчитали в Росстате, из всех регионов СФО больше всего курильщиков в Хакасии (35,7%), а также в Республике Алтай (31,5%) и Иркутской области (30,1%). В «никотиновом рейтинге» до российского показателя не дотягивают Томская и Омская области, где курящих жителей насчитали, соответственно, 23,3% и 23,6%.

Курение не только наносит изрядный вред здоровью, но и ощутимо бьет по кошельку. Фото: из открытых источников

Курение не только наносит изрядный вред здоровью, но и ощутимо бьет по кошельку.Фото: из открытых источников

Цифры впечатляют, учитывая, что курение является одним из наиболее опасных факторов риска для россиян. Однако общей тенденцией за последнее десятилетие стало снижение уровня курения. По данным исследования Росстата, в 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 млн человек взрослого населения России. Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6 млн), среди женщин – 21,7% (13,3 млн). В среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины – 18, женщины – 13.

Среднестатистический взрослый курильщик начинал курить в 18 лет, причем разница между мужчинами и женщинами составляла два с половиной года (17,4 и 19,9 года соответственно).

Аналогичное исследование 2016 года показало, что распространенность потребления табака среди взрослых россиян значительно сократилась: с 39% в 2009 году до 31% в 2016 году. Доля курящих среди мужчин снизилась до 51%, среди женщин – до 14,3%. Отметим, что информации по состоянию на 2020 год пока не обнародовано.

Кстати, одновременно сокращается объем российского табачного рынка. Как сообщает Медиаофис ВПН-2020, производство сигарет в РФ в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2019-го упало на 19%. За прошлый год выпуск сигарет в России уменьшился на 11% по сравнению с 2018-м – до 229 млрд штук.

Причин сокращения несколько, правда, не все они позитивные: здесь и рост объемов нелегальной табачной продукции, и переход курильщиков на альтернативные продукты, такие как электронные сигареты, однако главное – сознательный отказ россиян от курения. Это не может не радовать, ибо медики уверены: отказ от употребления табака вместе с физической активностью, умеренным употреблением алкоголя и здоровым питанием могут существенно продлить жизнь человека.

Не усугубляйте опасность!

В период пандемии новой коронавирусной инфекции ВОЗ вновь акцентировала внимание граждан всего мира на опасности курения. Этот процесс наносит значительный вред легким, что может усугубить ситуацию при заражении: организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым коронавирусом.

«Болезнь COVID-19 является инфекционной и в первую очередь атакует легкие... Курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями», – говорится в обращении Всемирной организации здравоохранения.

В частности, исследователи группы Cognitive Neurolab 6 мая сообщили, что курение может быть одним из факторов, из-за которых осложнения и летальные исходы у мужчин, заразившихся коронавирусом, наблюдаются значительно чаще, чем у женщин. Несмотря на тот факт, что представители обоих полов заражаются примерно с одинаковой частотой, в среднем по миру мужчины сталкиваются с осложнениями или умирают в результате заболевания коронавирусом в 2,5 раза чаще.

31 мая - отличный день, чтобы проститься с курением навсегда. Фото: из открытых источников

31 мая - отличный день, чтобы проститься с курением навсегда.Фото: из открытых источников

21 марта гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус посоветовал отказаться от алкоголя и сигарет, а также больше заниматься спортом для борьбы с инфекцией. Он порекомендовал избегать напитков, содержащих сахар, и употреблять здоровую и полезную пищу, так как она помогает иммунной системе.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также призывает россиян защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте мер, предпринимаемых по борьбе с COVID-19. Соответствующее обращение опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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