Вода в подвале, плесень на стенах и «озеро» у подъезда

На этой неделе Томск оказался под натиском шторма: дождь стеной, шквалистый ветер, град. Дороги превратились в реки. Ливневки не справлялись с нагрузкой, вода разливалась по асфальту, просачивалась в подвалы зданий. Разгул стихи прошел, но последствия затоплений остались. Сырость, плесень на стенах, вода в подвале – в таких условиях жителям некоторых томских домов приходится жить годами. Каждый более-менее сильный дождь усиливает эту проблему. За помощью в ее решении жильцы обратились к общественникам.

Адреса коммунального неблагополучия

С начала весны томское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) приняло ряд обращений от горожан по поводу подтопления и затопления грунтовыми, талыми и дождевыми водами придомовых территорий и подвалов многоквартирных домов. Среди адресов – дома по улицам Тверской, 90а, Мичурина, 65, Смирнова, 38/4, Матросова, 3. На днях общественники совершили по ним рейд.

На Тверской, 90а, по словам жильцов, в течение 6 лет подвал жилого дома вода заливает почти по пояс. Недавняя гроза тоже добавила влаги. Стены дома снаружи сырые, зимой промерзают насквозь. Понятно, от этого достается в первую очередь собственникам квартир на первом этаже.

-Управляющая компания «Тверская» в выполнении работ по осушению подвала людям отказала, сославшись на то, что на эти цели нет денег. Причин затопления найти якобы не может никто. При этом все дождевые и сточные воды сливаются во двор, фундамент оседает в землю, – рассказали обеспокоенные жильцы.

На Смирнова, 38/4, после таянья снега и сильных дождей также топит подвал, двор превращается в «озеро». «Ливневая канализация, которая является бесхозной и нигде не стоит на балансе, не справляется с потоками воды, которые идут со дворов домов, расположенных выше. Одна из причин – недостаточный диаметр трубы и крайне редкая, нерегулярная прочистка ливневки», — рассказала председатель совета дома Светлана Кулагина.

После каждого дождя вода заливается в подвал дома на ул.Смирнова,38/4. Фото ТРО ОНФ.Фото: из открытых источников

Около дома на улице Мичурина, 65, после выполненных в прошлом году дорожных работ и установки дренажной трубы, о чем просили власть жители, ситуация только ухудшилась. Вода теперь подтапливает не только придомовую территорию, но и подвальное помещение.

- Работы были выполнены некачественно, поэтому после укладки асфальта уровень дорожного полотна изменился, уклон пошел в сторону дома, через грунт вода начала поступать в подвал. При этом от дренажной трубы пользы мало, поскольку она буквально брошена в землю и не имеет выхода в дренажную систему. Люди порой не могут элементарно выйти из подъезда своего дома: лужа превращается в огромный пруд, - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко.

Аналогичная проблема и по улице Матросова, 3: после дождей здесь по всей ширине дороги разливается огромная лужа. Между тем это единственный короткий путь для жителей густонаселенного микрорайона к кардиоцентру, гимназии №18, детскому саду №5, центру детского творчества «Звездочка». Поскольку тротуаров нет, пешеходы, вынуждены идти по затопленной проезжей части. Это не только неудобно, но и опасно, движение на данном участке довольно интенсивное.

Меры должны быть приняты

По итогам рейда общественники направили обращения в органы власти, настоятельно попросив уже в 2020 году найти варианты решения проблем для домов по наванным адресам.

- Особое внимание чиновников и жилищников мы обратили на то, что проблема подтопления придомовых территорий и подвалов жилых домов особенно актуальна в настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции. В квартирах жителей первых этажей образуется грибок, плесень, сырость, а все это способствует заболеваниям, ослабляет иммунитет людей, и как следствие негативно влияет на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Томской области, юрист в сфере ЖКХ и жилищного законодательства Владимир Фурсин

Общественники намерены и дальше держать ситуацию на контроле.