Что изменится в Томске с 1 июня 2020 года: детские выплаты, рост тарифов, новые права должников

Главный вопрос, волнующий сейчас томичей - завершится ли в регионе режим полной самоизоляции, срок действия которого, согласно соответствующему постановлению губернатора, установлен до 1 июня.

Напомним, режим был введен 31 марта и несколько раз продлялся: сначала до конца апреля, а затем до конца мая. В его рамках жителям региона предписывалось не покидать свои дома без особой необходимости, запрещалась работа сферы общепита (кроме доставки), проведение любых массовых мероприятий, все образовательные учреждения были переведены на дистанционный формат обучения.

С 12 мая условия самоизоляции смягчили: томичам разрешили занятия спортом на свежем воздухе, семейные прогулки в парках и скверах, выезды узким домашним кругом на дачи. В то же время с 18 мая вступил в силу обязательный масочный режим. Что будет дальше? В самое ближайшее время (скорее всего, уже сегодня) губернатор Томской области Сергей Жвачкин расскажет об этом населению, выступив с очередным обращением. Такую информацию дала пресс-служба администрации региона.

Детские выплаты

С 1 июня жители Томской области начнут получать единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка. На получение данной меры поддержки уже подали заявление 88 тыс. томских семей. Также в июне 2020 года начнутся ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты в Томской области составит 6 088 руб. на ребенка, получить ее смогут семьи, среднедушевой доход которых не превышает 11 694 руб. Таковых в регионе около 25 тысяч. Продолжатся «коронавирусные», как их прозвали в народе, выплаты на малышей в возрасте до 3 лет (пять тысяч на ребенка за апрель, май и июнь). Выплата положена детям, рожденным с 1 апреля 2017-го по 30 июня 2020 года.

Тысячи томских семей получат выплаты на детей.Фото: из открытых источников

Кроме того, с 1 июня россияне начнут получать увеличенное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Его минимальная сумма повышена до 6 751 руб. 1 июня по поручению губернатора все отделы МФЦ в Томской области будут весь день работать исключительно на прием документов на выплаты семьям с детьми.

С карты на карту - без комиссии

С 14 июня в России отменяется «банковский роуминг»: банки не смогут брать комиссию за переводы с карты на карту внутри своего учреждения, даже если одна из них выдана в другом городе России. Правда, некоторые финансовые организации установили лимит на совершение подобных операций. В Сбербанке, например, без комиссии можно перевести на карту или на счет клиента из другого города не более 50 тыс. руб. в месяц.

Пенсии взысканию не подлежат

С 1 июня 2020 года вступают в силу изменения федерального закона РФ «Об исполнительном производстве». Согласно им, судебным приставам запрещено взыскивать долги с социальных выплат граждан. В частности, от взысканий и наложения ареста со стороны ФССП будут защищены детские пособия, алименты, выплаты в возмещение вреда здоровью, пенсии по случаю потери кормильца, компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, монетизированные льготы (компенсация проезда, приобретения лекарств). В расчетных документах банков социальные выплаты теперь будут маркироваться особым кодом. Это позволит исключить ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебные приставы могли заблокировать счета, например, с алиментами.

Социальные пособия должников теперь не подлежат взысканию от судебных приставов.Фото: из открытых источников

Снова рост тарифов

С 1 июля в Томске повысится ряд коммунальных тарифов. Так, для домов и квартир, в установленном порядке оборудованных стационарными электроплитами, тариф на электричество вырастет с 2,45 руб. до 2,56 руб. за киловатт-час. Горожане, жилье которых не оборудовано электроплитами, вместо 3,5 руб. за киловатт-час будут платить 3,66 руб. Также подрастет и стоимость воды: с 1 июля кубометр воды в Томске подорожает на 3 рубля - с 46,51 до 49,81 руб. Тариф на водоотведение за кубометр с 1 июля вырастет на 3,4% - с 32,66 до 34,6 руб.