Спецсвязь приходит на помощь врачам

На фоне позитивных новостей от российских медиков, обнародовавших оптимистичные результаты испытания вакцины против Covid-19, сотрудники Спецсвязи по Томской области запустили собственный флешмоб.

Серии фотографий с хэштегом #ВСЁГотовоДоставитьВакцину! стали логичным развитием Всероссийской акции #СпасибоВрачам.

Массовая вакцинация, по официальной информации, предварительно планируется на осень. Чтобы все регионы быстро получили вакцину, стоит задача ее оперативной транспортировки.

Между тем, по словам экспертов, транспортировка вакцины в условиях Covid-19 – задача непростая.

Вакцины относятся к категории так называемых «специальных» грузов (таких как лекарственные препараты, наркотические вещества и др.), требующих особого внимания и осторожности при транспортировке. При этом к процессу перевозки таких грузов предъявляются повышенные требования. Например, специальный температурный режим или ограничения по скорости перемещения. Кроме того, некоторые грузы можно перевозить только на скорости максимум 40 км/час.

В условиях Covid-19 доставка «специальных» грузов столкнулась с рядом дополнительных ограничений. В рамках мер по предотвращению пандемии сети маршрутов многих логистических операторов оказались просто разорваны. А урон от коронавируса, полученный логистической системой не только России, но и мира, сопоставим с уроном сферы услуг в целом.

По словам экспертов рынка, Спецсвязь – один из немногих российских операторов, кто сохранил свою маршрутную сеть и эффективность на 100%.

- Спецсвязь имеет уникальную филиальную сеть по всей России, – комментирует и.о. начальника Спецсвязи по Томской области Анатолий Никитин. – Благодаря этому и высокой степени координации действий, Спецсвязь смогла очень оперативно адаптировать маршруты под новые условия. И сейчас мы можем быть уверенными, что полностью готовы к быстрой доставке вакцины во все уголки России».

фото: из архива "Спецсвязь" по Томской областиФото: из открытых источников

Для справки::

«Главный центр специальной связи» (более известный как Спецсвязь) – системообразующее логистическое предприятие РФ. Является подведомственной организацией Федерального агентства связи (Россвязь) и государственным оператором рынка перевозок специальных грузов.

Спецсвязь – старейшая и одна из крупнейших логистических компаний в России, имеющих фактически 100%-ное покрытие территории РФ и активную международную логистическую сеть.

Предприятие предоставляет специализированные, комплексные и нишевые логистические услуги для государства и бизнеса, эксклюзивные логистические услуги для физических лиц. Для них ГЦСС является ключевым партнером в части обеспечения безопасности грузоперевозок и отправлений.

Спецсвязь специализируется на перевозке так называемых «специальных» грузов: лекарственных препаратов и биоматериалов, опасных грузов, грузов оборонного назначения и т.д.

В наличии у Спецсвязи более 2 тысяч, в том числе бронированных, автомобилей. Все отправления, перевозимые или находящиеся на хранении, застрахованы ФГУП ГЦСС с лимитом ответственности по любому и каждому убытку по всему миру – 7 000 000 000 рублей.