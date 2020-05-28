Учиться играя:Томская область создала для российских школьников уникальный образовательный онлайн проект Inside Game

Инициатором создания новой общероссийской онлайн-игры для школьников Inside Game, стал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Глава региона лично курировал ход разработки уникального проекта.

Inside Game стартует в Сети 1 июня, в День защиты детей. В его рамках за последующие 44 дня школьники 5-11 классов со всей страны смогут самостоятельно и совершенно бесплатно изучить основы микроэлектроники, химического инжиниринга, агроведения, промышленного дизайна, создать мобильное приложение, завести блог, "прокачать" свои знания в области физики и цифровой грамотности.

В этом им будут помогать ректоры томских университетов, руководители компаний-партнеров, ученые, врачи, блогеры, дизайнеры, компьютерщики и т.д.. Каждый день на специальном YouTube канале приглашенные спикеры будут выкладывать свои лекции и занятия для юных участников.

- Считаю, что cтрогие ограничительные меры – не повод страдать от безделья даже на каникулах, и наш новый интеллектуально-досуговый проект уж точно не даст новому поколению скучать. Inside Game – это возможность изучить самые перспективные направления в науке и технологиях, которые взяты не с потолка, а имеют приоритетное значение для нашего региона и научно-образовательного центра мирового уровня, который мы строим в Томской области. – подчеркивает автор идеи новой игры губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Кстати, к тому же и глава наблюдательных советов томских национальных исследовательских университетов – ТГУ и ТПУ. Ученые и специалисты этих двух прославленных «альма матер» приняли активное участие в разработке Inside Game.

Так, например, вместе с преподавателями и представителями компаний-партнеров ТПУ, школьники детально разберутся в разработке видеоигр, основах промышленного дизайна, познакомятся с профессиями нефтегазового комплекса, узнают,как запустить стартап.

Как сообщила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, в число партнеров уникального проекта вошли также представители ТУСУРа, СибГМУ, ТГАСУ, Томского областного института повышения квалификации работников образования, Открытого молодежного университета, детского технопарка «Кванториум».

- Каждый день Inside Game будет посвящен определенной теме. Утро на YouTube-канале будет начинаться с зарядки, в том числе от ректора одного из университетов. Позже в прямом эфире пройдет лекция, за ней – челлендж, оффлайн-задание. А вечером участников ждет квиз на тему дня. Уверен, игра Inside Game станет такой же популярной, как и родившаяся в Томске, а теперь известная на весь мир Science Game, которую томские политехники придумали для участников нашего всероссийского форума молодых ученых U-NOVUS. – выразил надежду томский губернатор.

Губернатор Сергей Жвачкин стал инициатором создания INSIDE GAMEФото: из открытых источников

При этом, как подчеркивают организаторы, ребенок не будет проводить весь день за компьютером, встречи в прямом эфире рассчитаны на 30 минут на платформах Zoom и YouTube, а оставшееся время – самообразование, решение кейсов и челленджи.Лекции и мастер-классы будут доступны для просмотра в течение всего проекта в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», где всегда в доступе будет информация о расписании на каждый день, спикерах, заданиях.

Стать участником онлайн проекта Inside Game могут все желающие ученики 5-11 классов не только Томской области, но и других регионов России и зарубежья, владеющие русским языком. Все подробности на сайте проекта www.ig-2020.ru.