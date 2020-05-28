2020-05-28T06:12:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Дефицита нет, но резерв не помешает

В Томской области формируется кадровый запас из медиков, выразивших желание работать в респираторных госпиталях и лечить пациентов с COVID-19.
Алиса Селезнева
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Алексей Михленко,главварч МСЧN2, ответил на вопросы коллег о работе в "красной зоне". Фото: "Область здоровья"Алексей Михленко,главварч МСЧN2, ответил на вопросы коллег о работе в "красной зоне". Фото: "Область здоровья"Фото: из открытых источников
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Как сообщил облздрав в своем телеграм-канале «Область здоровья», в настоящее время для потенциальных добровольцев проводятся онлайн встречи с руководством и специалистами МСЧ N2 г. Томска. Напомним, это медицинское учреждение, в начале апреля было перепрофилировано в респираторный госпиталь для больных новой коронавирусной инфекцией.

Главный врач МСЧ №2 Алексей Михленко, его заместитель по медчасти Игорь Квач, заведующий реанимацией госпиталя Евгений Тарасенко уже встретились посредством видеосвязи с сотрудниками реанимации областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко, городской больницы скорой медицинской помощи №2, ответили на вопросы коллег.

Прежде всего, тех интересовало, сколько времени длятся смены в «красной зоне», как часто проводится тестирование на COVID-19, каков размер доплат, достаточно ли средств индивидуальной защиты.

- Врачи в нашей «красной зоне» работают в защитных костюмах, респираторах, защитных очках, щитках, перчатках, они имеются в достаточном количестве. Для прохождения в «красную зону» и перемещения между отделениями респираторного госпиталя специалисты проходят через специальные дезинфекционные шлюзы, которые позволяют исключить движение воздуха между помещениями и распространение коронавирусной инфекции по госпиталю. Рабочая смена длится 12 часов, каждые 4 часа осуществляется перерыв в работе с отдыхом и приемом пищи. Перед уходом на перерыв костюм обрабатывается и снимается в специальном помещении, после сотрудники смогут переходить в зону отдыха. - рассказал коллегам Алексей Михленко.

По его словам, сегодня в организации работы респираторного госпиталя принимают участие сотрудники Томской ОКБ, роддома №4, больницы скорой медицинской помощи №2, клиник СибГМУ, районных больниц, других медучреждений. В случае необходимости, проводятся онлайн консультации лучших узких специалистов томских больниц.

- На сегодняшний день у нас пока нет дефицита кадров, так как полностью мобилизован коллектив медико-санитарной части, а также рядом с нами работают наши коллеги из других медорганизаций. Но думаю, что создание такого кадрового резерва, состоящего из специалистов, которые действительно могут быть необходимы – анестезиологи, реаниматологи, терапевты, медицинские сестры – позволит оперативно решать вопросы с кадрами в случае их возникновения. Мы понимаем, что работаем с опасной инфекцией.- подчеркнул главврач МСЧ N2.

Респираторный госпиталь на базе МСЧN2 был развернут в начале апреля и стал первым в регионе.фото:"Область здоровья" Фото: из открытых источников

Респираторный госпиталь на базе МСЧN2 был развернут в начале апреля и стал первым в регионе.фото:"Область здоровья"Фото: из открытых источников

Напомним, 16 мая региональный оперштаб сообщал, что в Томской области с начала эпидемии коронавирусом заразилось 43 медицинских работника. Из-за вспышки COVID-19 на днях было закрыто на двухнедельный карантин пульмонологическое отделение горбольницы N3, где «корона» была выявлена у 9 медиков и 11 пациентов. Общее число заболевших в регионе приблизилось к шести сотням человек и прирастает каждый день.

Так что резерв медицинских кадров для борьбы с опасной инфекцией, действительно, не помешает...

ИСТОЧНИК KP.RU

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