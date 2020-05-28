«Наследниками Победы могут считать себя люди, которые не забыли о тяжелых временах Великой Отечественной войны, стремятся сберечь и передать память о трагических моментах в жизни страны следующим поколениям, уверенные, что в случае опасности для Родины встанут на защиту ее рубежей»…

Пожалуй, под этой цитатой мог бы подписаться каждый из юных участников областного конкурса сочинений «Наследники Победы. Томичи». Искренние, порой трогающие до слез творческие работы, авторами которых стали томские мальчишки и девчонки, полностью опровергают разговоры о современной молодежи, якобы равнодушной к памяти предков и героическому прошлому нашей Родины. В своих сочинениях подростки наполнили понятие «патриотизм» живым смыслом, оценивая события Великой Отечественной войны через семейную историю, воспоминания родных и близких, буквально протягивая «времен связующую нить».

Начиналось все с фильма

Конкурс сочинений проходил с 25 февраля по 24 апреля под эгидой департамента общего образования Томской области, его итоги были подведены накануне Дня Победы. Это стало завершением целого ряда гражданско-патриотических мероприятий, в которых участвовали томские старшеклассники, а также педагоги и представители общественных организаций начиная с осени 2019 года.

Отправной точкой стал выход в свет документального фильма «Наследники Победы. Томичи». Кадетский корпус и Томское отделение РСВА во главе с Михаилом Колмаковым инициировали его создание в связи с грядущим 75-летием Победы, а также 35-летием поискового отряда «Прометей», чьим основателем и неизменным руководителем является Иван Харченко. Фильм снят режиссером Ольгой Пасько (будучи профессором ТПУ, она много лет успешно сочетает журналистскую деятельность с научной).

- В фильме ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных современных конфликтов и наши кадеты размышляют о сложной, порой трагической истории России, о воинском долге, чести, мужестве, - говорит замдиректора по воспитательной работе Томской кадетской школы-интерната Кристина Джус. - Из рассказов становится понятно, почему именно в Томске зародился и пошел по всему миру «Бессмертный полк», почему здесь работает один из старейших поисковых отрядов страны «Прометей», почему получают широкое признание снятые нашими документалистами военно-исторические фильмы… Томская область является одним из флагманов сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.

Уже давно томский Афганский центр выступает основным социальным партнером кадетского корпуса, а наряду с ним - различные силовые структуры и ветеранские организации. «Их представители являются носителями культуры мужества, чести, человеческого достоинства, - считает Кристина Ярославовна. - Через воспитательные мероприятия, различные тематические события они транслируют кадетам образ защитника Отечества».

Премьера фильма «Наследники Победы» состоялась в октябре. Благодаря поддержке областного департамента общего образования и ТОИПКРО его посмотрели школьники не только в Томске и районах, но и в других регионах - в Новосибирской и Кемеровской областях, в Волгограде, Санкт-Петербурге.

За несколько месяцев документальная лента получила признание и на международных фестивалях. Впрочем, самым важным авторы считают то, что зрительская аудитория смотрит фильм затаив дыхание. «Идеи фильма проникают в души и сердца зрителей, побуждая их задуматься над ответом на вопрос: «А являюсь ли я сам наследником Победы?», - говорит Ольга Пасько.

«Золотая коллекция»

Собственно, идея конкурса сочинений возникла по итогам просмотра. «Мы предложили учащимся ответить на ряд вопросов в форме небольшого эссе, - рассказывает Ольга Анатольевна. - Дети размышляли: повели бы себя современники так же, как герои былых времен? Как трансформировались понятия о патриотизме, чести, Родине со времен Великой Отечественной? Как сберегается память об участниках войны? Считает ли себя нынешнее поколение наследниками той Победы?»

Отклик от юных зрителей был получен широкий, а главное, искренний. Вот так, после анализа школьных эссе, и появилась мысль провести уже полноценный творческий конкурс. Инициативу поддержали ветераны-афганцы, дал «добро» и профильный департамент. Кроме того, в число организаторов вошла Евразийская академия телевидения и радио. Наконец, в феврале был объявлен областной конкурс сочинений под названием «Наследники Победы. Томичи».

Всего на конкурс было подано 385 сочинений со всей Томской области. Каждая работа была зашифрована, проверялась тремя экспертами. В апреле 57 конкурсных работ были предложены экспертным жюри широкой общественности для «Народного голосования», в котором приняли участие более трех тысяч человек.

Общий рейтинг был составлен по двум возрастным группам (7-9-е и 10-11-е классы) и двум номинациям: «Сохраняя память о подвиге поколения победителей» и «Наследники Победы». Лучшие работы войдут в сборник, который Ольга Пасько называет «золотой коллекцией сочинений».

Предполагалось, что его презентация - вместе с награждением победителей - состоится 22 июня 2020 года, но коррективы внесла общая ситуация в стране. Однако оргкомитет уверен: сборник увидит свет, талантливые юные авторы получат дипломы, а их наставники - заслуженные благодарности.

Как подчеркнула Кристина Джус, важно, что этот конкурс - не просто разовая акция, приуроченная к юбилею: согласно положению, впредь он будет проводиться ежегодно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Вторина, заместитель начальника департамента общего образования Томской области:

- Конкурс сочинений «Наследники Победы. Томичи» - это одно из значимых воспитательных событий в системе общего образования Томской области. В Год памяти и славы прошли и еще пройдут важные для молодого поколения патриотические акции, встречи и т. д. Так, в 2020 году наши школьники успешно участвовали во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности». Работа Владислава Осипова из Кожевниковской школы № 2 войдет во Всероссийский сборник сочинений финалистов, он приглашен на торжественную церемонию награждения в Москве.

Елена Вторина:"Передавать память о Великой Победе из поколения в поколение - наша гражданская ответственность"Фото: из открытых источников

В Томском кадетском корпусе учащимися на основе изучения исторических материалов созданы карты «Боевой путь соединений и частей, сформированных в Томске» (166-й, 370-й стрелковых дивизий, 79-й, 19-й, 92-й гвардейских дивизий, 48-го артиллерийского полка) и «Боевые действия советских войск под Ленинградом в первой половине 1942 года».

В музеях томских школ № 28, 34, 32 много лет ведется работа по изучению боевых подвигов воинов 79-й и 19-й гвардейских стрелковых дивизий. Подвигам тружеников тыла посвящен музей в Заозерной СОШ № 16, где созданы экспозиции предприятий, эвакуированных в Томск из Москвы, Ленинграда и других промышленных центров. О трудовых свершениях тылового города рассказывают экспозиции лесопромышленного комбината, карандашной фабрики, «Томских мельницах», мясокомбината, химфармзавода.

В апреле 2019 года открыта стела на том месте, где раньше была деревня Ставское, - родина нашего земляка Федора Матвеевича Зинченко, Героя Советского Союза. Дети и внуки участников штурма Рейхстага посадили там кедры, а уход за памятником и саженцами взяли на себя ребята из Иштанской основной школы.

Все это легло в основу регионального образовательного проекта «Дорогами томских дивизий. Томск тыловой», основной целью которого является патриотическое воспитание детей и подростков, изучающих боевые и трудовые подвиги земляков. Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков и тружеников тыла определили исход самой страшной войны в истории человечества. И сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто еще только родится на этой земле, - прямая заслуга

людей, подаривших миру Великую Победу. Передавать это из поколения в поколение не только наш нравственный долг, но и наша гражданская ответственность.