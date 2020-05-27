Елена Карташова: «На 100% к COVID-19 подготовиться было невозможно»

Всего с начала 2020 года аппарат уполномоченного по правам человека в Томской области принял от жителей 851 обращение.

- Цифры не особенно расходятся с прошлогодними, однако в апреле 2020-го отмечен рост числа обращений на 17% по сравнению с тем же периодом 2019 года: к нам их поступило 171. Примерно 25% всех жалоб и заявлений касалось ситуаций, обусловленных пандемией COVID-19, три четверти - нарушений жилищных прав, права на труд, на меры социальной поддержки, несоблюдение прав человека в условиях принудительной изоляции, а также прав участников гражданского и уголовного судопроизводства. – рассказала вчера ,26 мая, Елена Карташова во время пресс- конференции, организованной РИА-Томск.

Изоляция всем дается непросто...

Новая коронавирусная инфекция круто изменила жизнь миллионов людей во всем мире.

- Власти и общество ни в одном государстве не имели готового рецепта и на сто процентов эффективных механизмов противодействия COVID-19, - в частности, отметила региональный омбудсмен. - Наш сценарий развития ситуации оказался далеко не самым плохим. Однако изоляция всем дается тяжело.

По словам Елены Карташовой, введение ограничений организовано в нашей стране в соответствии с международным и национальным законодательством. Есть Европейская социальная хартия, которую Россия ратифицировала в 90-е годы. Государства-участники обязались принимать надлежащие меры в период эпидемических заболеваний: например, тестирование, самоизоляция, введение ограничительных мер. Наивысший приоритет отдается праву на жизнь и на охрану здоровья.

Тем не менее, не всегда получается найти оптимальный баланс по ограничительным мерам и соблюдению базовых прав человека. Например, в трудной ситуации оказались иностранные граждане и лица без гражданства, которые должны были покинуть нашу страну путем выдворения, или депортации.

В Томске 34 мигранта имеют готовые документы для отправки на родину, но границы закрытыФото: из открытых источников

Сейчас в Центре временного содержания иностранцев в Томске находится 34 человека, 17 из них – граждане Узбекистана, имеющие готовые документы для отправки на родину, но пока этот вопрос не решен – границы закрыты, сообщение между странами приостановлено.

- Вчера один гражданин Таджикистана улетел бортом из Красноярска. Но только потому, что в Красноярск прилетел самолет с россиянами, - сообщила Елена Карташова.

По мнению уполномоченного, назрела необходимость разработки современных международных документов, регулирующих вопросы соблюдения прав человека в периоды эпидемий и пандемий. Законодательная база должна соответствовать текущей ситуации.

Гибель людей в обсерваторах заставляет сделать серьезные выводы

В очень сжатые сроки в нашем регионе было сделано многое для создания условий изоляции в обсерваторах, считает омбудсмен. Быстро организовать проживание для большого числа людей действительно очень непросто.

- Ситуацию с вывозом вахтовиков из Якутии не предвидел никто. Но мы столкнулись с тем, что ее условия вызвали у людей ряд вопросов, Кто-то по религиозным соображениям не ел определенные продукты, нужно было где-то стирать и сушить свои вещи, дышать свежим воздухом. Прогулок нет, а в открытое окно летят лесные комары. Нам задавали элементарный вопрос - где взять фумигатор? В комнатах нет ни радио, ни газет, ни телевизора. Информационная изоляция – это сильный стресс для людей.- пояснила региональный уполномоченный по правам человека.

Две трагедии, две внезапные смерти людей на обсервации, требуют серьезных выводов.Фото: из открытых источников

И все же две трагедии, две внезапные смерти людей на обсервации, требуют серьезных выводов. Сейчас по этим фактам правоохранительные органы проводят проверку, и, если подтвердится, что медицинское наблюдение не было организовано должным образом, реакция должна быть принципиальная и жесткая.

И еще один важный вывод, по мнению томского омбудсмена, жизненно необходим – нужны нормы права, четко регламентирующие создание и функционирование обсерваторов, Ограничение прав должно быть продуманным и законным, как того требует ч.3 ст.55 Конституции РФ.

После случившихся трагедий омбудсмен внесла несколько предложений в оперативный штаб по поводу организации работы обсерваторов. В частности, предложила, чтобы в каждой комнате для изолированных была размещена информация, куда обращаться и звонить, если у людей есть жалобы или вопросы.

Не коронавирусом единым: об амнистии и домашнем насилии

Как рассказала Елена Карташова, кроме ситуации с коронавирусом, жители региона обращались в ее приемную по поводу отказов в плановой госпитализации, отсутствия льготных лекарственных препаратов, интересовались, вернутся ли власти после отмены ограничительных мер к вопросу об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. По вопросам в сфере медицины совместно со специалистами регионального департамента здравоохранения всем оказана помощь и даны необходимые разъяснения. Что касается объявления амнистии, то, по мнению уполномоченного, от обсуждения этой темы отказываться нельзя. Как нельзя оставлять без внимания и случаи домашнего насилия.

- Да, официальная статистика говорит о том, что цифры по данному виду преступности в период противодействия коронавирусу не растут. Но нужно понимать, как высока латентность (скрытость) этих правонарушений – жертва, по сути, заперта в одном помещении с агрессором и особо не имеет возможности просить о помощи. Если кому-то стало известно о такой ситуации, обязательно нужно сообщить в правоохранительные органы, - подчеркнула Елена Карташова.