2020-05-26T06:29:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор: ежесуточное тестирование на COVID-19 в Томской области должно возрасти в 1,5 раза

Глава региона поручил оперштабу решить эту задачу за неделю
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Губернатор поставил задачу в 1,5 раза увеличить число тестов на коронавирус в регионеГубернатор поставил задачу в 1,5 раза увеличить число тестов на коронавирус в регионеФото: из открытых источников
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Губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19, поручил в полтора раза увеличить ежесуточное проведение тестов на коронавирус в Томской области.

- Благодаря последовательной работе эпидемиологов и власти, мы увеличили количество проводимых в регионе тестов на COVID-19 до 2300 в сутки. Это один из самых высоких показателей в Сибири, но останавливаться на этом нельзя. Ставлю задачу в течение недели увеличить ежесуточное количество тестов до 3600. Чем более массовым мы сделаем тестирование, тем быстрее нормализуем эпидемиологическую ситуацию. – подчеркнул глава региона.

1082 койки для пациентов с «короной»

Сергей Жвачкин также поручил вице-губернатору по социальной политике Ивану Дееву сохранять объем сформированного коечного фонда для больных коронавирусом.

- На прошлой неделе мы в Томской области развернули работу еще 542 коек для больных коронавирусом, сейчас в регионе , в общей сложности, таких коек 1082. Все они должны быть зарезервированы и находиться в полной готовности, даже несмотря на то, что сейчас необходимости в них нет. – дал задание губернатор.

В медучреждениих региона для пациентов с "короной" выделено 1082 койки Фото: из открытых источников

В медучреждениих региона для пациентов с "короной" выделено 1082 койкиФото: из открытых источников

Маски снимать рано

Прокомментировал Сергей Жвачкин и рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, зафиксированный за последние несколько дней.

- Рост больных в последние дни вызван новыми выявленными случаями коронавируса среди чаяндинских вахтовиков и медиков. 71,3 процента всех выявленных больных коронавирусом в Томской области не имеют симптомов заболевания. Именно из-за большой доли бессимптомных больных нужно быть начеку вплоть до того момента, как эпидемия в регионе закончится. –призвал руководитель области.

Он попросил томичей не подвергать опасности заражения COVID-19 себя и окружающих, и соблюдать обязательный масочный режим в транспорте, торговых центрах и людных общественных местах.

Из-за большого числа бессимптомных больных необходимо строго соблюдать масочный режим. Фото: из открытых источников

Из-за большого числа бессимптомных больных необходимо строго соблюдать масочный режим.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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