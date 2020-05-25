2020-05-25T16:37:47+03:00
Коронавирус Covid-19

На подступах к первому этапу

Глава Роспотребнадзора: «страшные» сценарии развития пандемии COVID-19 в стране не оправдались
Антонина Ленская
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Глава Роспотребнадзора: Страшные сценарии развития пандемии в России не реализовалисьГлава Роспотребнадзора: Страшные сценарии развития пандемии в России не реализовалисьФото: из открытых источников
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Больше половины регионов России (44 из 85-ти) могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Руководитель надзорного ведомства отметила стабилизацию ситуации с пандемией коронавируса в России. По ее словам, 11 мая только девять субъектов могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений.

– Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы, когда выходили из режима нерабочих дней 11-го числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап. У нас коэффициент распространения (сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции) был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17-ти равен единице, – пояснила Анна Попова.

Ни один из предсказываемых России «страшных» сценариев развития пандемии новой коронавирусной инфекции не оправдался, считает глава Роспотребнадзора. Отечественная система здравоохранения справляется с ситуацией: «Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно, и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», – заявила она.

В числе наиболее важных аргументов глава Роспотребнадзора назвала тот факт, что в Российской Федерации практически не регистрируются случаи смерти от коронавируса на дому (в отличие от ряда зарубежных стран).

Тем не менее, количество регистрируемых в сутки смертей из-за коронавируса в России будет расти, несмотря на снижение числа случаев заражения. По словам Анны Поповой, это связано с тем, что пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.

Напомним, за все время пандемии в Томской области было зафиксировано 536 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это один из самых низких показателей среди сибирских регионов. Все, у кого болезнь протекала с симптомами были своевременно госпитализированы в медучреждения. Перегрузки местной системы здравоохранения не произошло.

За последние несколько суток в нашем регионе удвоилось количество смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Еще 22 мая оно составляло пять человек, то сегодня, 25 мая, уже достигло 10. Означает ли, что пик заболеваемости в Томской области пройден или хотя бы близок? Будем надеяться, что это так.

В респираторных госпиталях Томска достаточно коек для приема пациентов с COVID-19 Фото: из открытых источников

В респираторных госпиталях Томска достаточно коек для приема пациентов с COVID-19Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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