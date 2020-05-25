2020-05-25T08:54:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Без белых бантиков и линеек: последние звонки в томских школах будут в этом году виртуальными

Проститься со школой в необычном формате предстоит почти шести тысячам учеников 11-классов
Алиса Селезнева
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Из-за коронавиурса выпускники не услышат вживую последний школьный звонокИз-за коронавиурса выпускники не услышат вживую последний школьный звонокФото: из открытых источников
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Нынешним летом аттестат зрелости предстоит получить 5788 одиннадцатиклассникам нашего региона, отметят окончание обучения по программе основного общего образования и почти 11 тысяч девятиклассников .

Коронавирусная эпидемия внесла свои коррективы в устоявшиеся традиции «Последних звонков». В школах не будет линеек и концертов, на которых бы дети, педагоги и родители смогли бы лично обменяться поздравлениями, напутствиями и букетами. Не будет из-за режима самоизоляции и массовых шествий по улицам города «белых бантиков» - девочек в школьных формах, мальчиков в костюмах с лентами «Выпускник-2020». Местом проведения Последних звонков для всех российских, в том числе и томских, школьников станет в этом году Интернет.

Вспомнить школу – со звездами

Сегодня, 25 мая, Министерство просвещения России совместно проведет Всероссийскую онлайн акцию «Последний звонок-2020».

Начиная с 10 часов по московскому времени всех присоединившихся к ней на странице Министрества в соцсети «Вконтакте» ждет нон-стоп марафон поздравлений от педагогов и учащихся из всех регионов. Старт акции даст лично Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, после обращения которого прозвенит виртуальный последний звонок.В прямом эфире выпускников поздравят известные блогеры и медийные персоны, которые поделятся со зрителями воспоминаниями о школьных годах, о своих любимых учителях и одноклассниках.

Массовых шествий "белых бантиков" в этом году не будет Фото: Из открытых источников

Массовых шествий "белых бантиков" в этом году не будетФото: Из открытых источников

Кроме этого, индивидуально для каждого, кто на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» указал годом выпуска из школы 2020-й, после получения соответствующего оповещения также прозвучит виртуальный звонок. - Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Instagram примерят праздничные маски, получат предсказание о будущей профессии и отправят открытки своим одноклассникам и любимым педагогам. В видеороликах под хештегом #СпасибоУчителям во всех соцсетях выпускники выразят признание педагогам за их труд. На память о своём выпуске участники флешмоба #МойКласс2020 создадут онлайн-виньетку класса, выложив фото с одноклассниками и классным руководителем под единым хештегом. В TikTok ребятам предлагается записать видеоролики в популярном формате «Переодевание» под хештегом #КпраздникуГотов и предстать перед остальными пользователями в парадной школьной форме. – анонсируют список активностей организаторы онлайн-акции.

Выпускники Томской области и их учителя тоже примут участие во Всероссийском «Последнем звонке».

- В городских и сельских школах Томской области были выбраны спикеры - это директора школ, учителя, выпускники. В общей сложности, записано около двухсот видеороликов продолжительностью примерно 30 секунд каждый, с напутственными словами для выпускников школ этого года. Ролики будут транслироваться на всю страну», – рассказали в пресс-службе департамента общего образования Томской области.

Томские школы подключатся к вещанию ориентировочно в 14.30. Школьников и учителей поздравят директор лицея № 1 Томска Надежда Селиванова, учитель английского языка школы № 5 Колпашева Юлия Емельянова и выпускница Северского лицея Светлана Баженова и др.

Вместо линеек - видеоролики

Еще один , региональный, «Последний звонок» томские выпускники отметят 30 мая.

К этому дню каждая школа региона готовит для своих выпускников поздравления, которые будут выложены на сайтах образовательных учреждений и в соцсетях. В некоторых учреждениях также планируются массовые «линейки» и классные часы в приложениях Zoom и Skype.

- В нашей гимназии в этом году выпускается сорок 11-классников. Мы с педагогами записываем для ребят ролик, который покажем 30 мая в прямом эфире, посвященному «Последнему звонку» в 9-11 классах, на странице гимназии «Вконтакте». Думаю, что и от выпускников, их родителей будут ответные обращения, но пока они это держат от нас в тайне. Стоит отметить, что наши ученики с пониманием отнеслись к тому, что «Последний звонок» пройдет в таком необычном онлайн формате. Что поделать, такая ситуация по всей стране из-за коронавируса. – говорит Елена Сорокина, директор гимназии N6 г. Томска. Записывают ролики и учителя Академического лицея имени Г.Псахье.

- Мы сделаем специальный сайт, куда можно будет добавлять ролики с поздравлениями от учителей, детей, родителей и их пересматривать потом. Каждый последующий выпуск сможет потом пополнять эту видеолетопись. – рассказала Олена Починок, директор Академлицея.

«Надеемся, что выпускной вечер все-же состоится…»

А что же сами виновники торжества –выпускники? Как они относятся к новому формату «Последнего звонка»?

- Лично мне кажется, довольно прикольным, что наш «Последний звонок» пройдет в Сети. Ведь у ни у кого предыдущих выпускников такого опыта не было, а мы получается особенные. Конечно, своих учителей мы обязательно поздравим в соцсетях, кроме того, им через доставку курьеры вручат букеты, об этом наши родители позаботились. Мы с частью класса все равно планируем встретиться лично в этот день, отпразднуем на даче своей небольшой компанией. Родители нам разрешили, все-таки повод важный. Мы с девочками даже договорились надеть белые банты и школьные фартуки, сделаем фото на память. Знаю, что некоторые выпускники планируют в этот день пойти в центр города, но мне кажется, лучше этого сейчас не делать, чтобы не было проблем с полицейскими. Конечно, хотелось бы выпускной вечер после ЕГЭ отметить как положено, где-нибудь в ресторане, но получится ли это пока неясно. Вечерние платья уже многие девчонки купили, надеемся, что будет возможность их «выгулять». – поделилась Наташа Климова., 11-классница одной из школ Томска.

"Последний звонок-2020" запомнится всем причастным навсегда. Фото: из открытых источников

"Последний звонок-2020" запомнится всем причастным навсегда.Фото: из открытых источников

- У нас каждый класс и каждый учитель тоже снимают ролики с поздравлениями, которые потом, как нам сказали, объединят в один и покажут всем в назначенный день. Меня такой вариант совсем не радует: хотелось бы в последний раз встретиться с одноклассниками и педагогами вживую, в школьных стенах, а не просто посмотреть видео. – говорит одна из выпускниц Сибирского лицея.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом сроки сдачи ЕГЭ перенесены на более поздний срок. Экзамены у 11-классников начнутся 29 июня, сдавать их будут те, кто планирует поступать в вуз и по тем предметам, которые необходимы для зачисления. У девятиклассников экзамены отменены совсем.

Выпуск-2020 все причастные к нему однозначно запомнят навсегда….

ИСТОЧНИК KP.RU

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