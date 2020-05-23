Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в стране как «уверенное плато»

Вчера, 22 мая, на совещании по эпидемиологической обстановке в стране президент РФ Владимир Путин подчеркнул: «Если еще неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9%, то сегодня он составляет 3,5%».

По словам главы государства, система здравоохранения России в борьбе с коронавирусом работает с «хорошим запасом надежности и прочности». Сейчас из 165 тысяч специализированных коек, развернутых для помощи людям с тяжелыми осложнениями, используется около 110 тысяч.

Участники совещания отметили, что 22 мая – это третий день, когда в РФ зарегистрировано менее 9 тысяч новых случаев заражения. Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пик заболеваемости коронавирусом удалось «срезать», и суточная заболеваемость в России остается одной из самых низких в мире.

– Сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особенного внимания и неукоснительного соблюдения всех требований санитарных, противоэпидемических, – сказала глава надзорного ведомства.

Она также отметила, что в России в течение 10 дней подряд (после того как президент 12 мая отменил режим нерабочих дней на федеральном уровне) снижается число ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По мнению директора противочумного института «Микроб» Владимира Кутырёва, к началу июня и в первой его декаде большинство российских регионов будут готовы к выходу из карантина.

Примерно в 50 субъектах РФ показатель распространения COVID-19 в последние несколько дней не превышает единицы, то есть каждый заболевший заражает в среднем менее одного здорового, сообщил он. Это означает, что общее число заболевших будет сокращаться. В ходе обсуждения Владимир Путин подчеркнул, что не исключена возможность второй волны распространения COVID-19: ее стоит ждать «где-то осенью, конец октября – ноябрь». Президент поручил Минздраву РФ приготовиться к такому развитию событий.

Кстати, ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко предупреждал, что эпидемии не развиваются по четкому сценарию, когда после плато следует снижение и затухание. «Мы проанализировали все известные эпидемии гриппа, которые были в мире с начала прошлого века. Все эпидемии не протекали по сценарию: рост числа инфицированных – выход на плато – падение уровня заболеваемости. У болезней было три волны, которые растягивались. Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных – это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом».

Между тем, как сообщил в пятницу заместитель регионального оперштаба Иван Деев, в Томской области пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией еще не пройден. По его словам, количество выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19, скорее всего, возрастет.