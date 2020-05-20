«Газпромнефть-Восток» поддержал врачей Томска

Компания «Газпромнефть-Восток» оказала помощь Медико-санитарной части №2 Томска, в которой находится госпиталь для пациентов с коронавирусом. Предприятие выделило средства для закупки оборудования, мебели и средств индивидуальной медицинской защиты для врачей, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.

«В настоящий момент еще не существует лекарственных препаратов и вакцин для лечения опасного заболевания. Большим подспорьем для врачей может стать передовое медицинское оборудование, применение которого будет эффективно при оказании помощи пациентам, - отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Константин Карабаджак. - Оснащение средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве также крайне важно, потому что это один из барьеров на пути распространения коронавируса и защиты медиков».

Благодаря поддержке компании в Медико-санитарную часть №2 поступят специальное медицинское оборудование для отделений реанимации и интенсивной терапии, прикроватные мониторы, инфузионные насосы и пульсоксиметры. Для защиты врачей, ежедневно работающих с пациентами с коронавирусом, закупаются комбинезоны и респираторы высокого класса защиты.

«Наша медсанчасть стала респираторным госпиталем, куда поступают больные с коронавирусной инфекцией. В сложившейся ситуации важен не только опыт и профессионализм медиков нашей медсанчасти, но и наличие качественного оборудования, функциональной специальной мебели, средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер, - пояснил главврач МСЧ №2 Алексей Михленко. - Средства на покупку всех этих необходимых вещей переданы нам в рамках благотворительной помощи от «Газпромнефть-Востока». Уверен, это поможет нам в ежедневной работе».

Отметим, что ранее «Газпром нефть» передала врачам больниц и поликлиник Томской области в общей сложности почти 160 тысяч единиц средств медицинской защиты. Среди них - маски для лица, респираторы, очки, костюмы химической защиты, антисептики, перчатки. Гуманитарный груз поступил в томскую Медико-санитарную часть №2 и городскую больницу города Стрежевой.