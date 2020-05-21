Коммуналка: и хочется попенять, да некому

Услуги жилищно-коммунального хозяйства являются не только одними из самых распространенных на потребительском рынке, но и имеют статус социально значимых, отмечает надзорное ведомство. В ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, которая сильно ударила по населению страны, Правительством РФ до 1 января 2021 года введен мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за ЖКУ.

Штрафы пока отменяются

Итак, согласно постановлению Правительства РФ приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и/или внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт, а также отключение ресурсов за несвоевременную или неполную оплату ЖКУ.

Кроме того, принято решение о продлении гражданам – получателям субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ права на их получение без дополнительного подтверждения, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Роспотребнадзор напоминает: подробнее с информацией о моратории на оплату услуг ЖКХ можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам распространения COVID-19 «Стопкоронавирус.рф».

Для того чтобы не допускать просрочку оплаты жилищных и коммунальных услуг в условиях самоизоляции, потребителям рекомендуется воспользоваться банковскими онлайн-сервисами. Более подробно об оплате услуг ЖКХ онлайн можно узнать на сайте Минстроя России. Кроме того, надзорное ведомство рекомендует ознакомиться с памяткой для жильцов многоквартирных домов.

Наконец, в специальной системе ГИС ЖКХ жители любого субъекта РФ могут:

– получать информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, о выполняемых ими работах по дому, об оказываемых услугах, их стоимости и о начислениях за ЖКУ;

– осуществлять контроль качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

– участвовать в электронном голосовании по вопросам управления домом;

– определять рейтинг управляющих организаций;

– направлять обращения в организации и контролирующие органы;

– вносить показания приборов учета и оплачивать счета по выставленным платежным документам, получать информацию о проведении такой оплаты;

– заключать в электронной форме договоры, в том числе на управление многоквартирным домом и оказание коммунальных услуг;

– получать информацию об организациях, осуществляющих прием платы за ЖКУ;

– контролировать выполнение программ по капитальному ремонту, по переселению из аварийного жилья, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Подобных объявлений потребители тепла и электроэнергии не увидят до января следующего года.Фото: из открытых источников

Но стоит ли копить долги?

Подчеркнем: хотя взыскание пени за коммуналку откладывается, обязанность собственников оплачивать услуги ЖКХ сохраняется в полном объеме. Как и прежде, делать это нужно до 10-го числа текущего месяца, а по холодному водоснабжению и водоотведению – до 25-го числа. При этом томичи, несмотря на смягчение режима самоизоляции, по-прежнему могут оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома.

Получить консультации по оплате ЖКУ в период самоизоляции также можно на дому. Так, в «ТомскРТС» и «Томскэнергосбыте» работает контактный центр, тел. 75-00-75. Задать вопрос специалистам «Томского расчетного центра» можно по электронной почте pribor@tomrc.ru, в разделе «Вопрос-ответ» на сайте компании, а также по тел. 90-43-00.