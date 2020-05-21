2020-05-20T09:46:19+03:00
Общество

Коммуналка: и хочется попенять, да некому

Роспотребнадзор напоминает томичам о моратории на оплату услуг ЖКХ в период пандемии коронавируса
Антонина Ленская
Поделиться:
Пени взыскивать пока не будут, но платить за жилищно-коммунальные услуги лучше вовремя.Пени взыскивать пока не будут, но платить за жилищно-коммунальные услуги лучше вовремя.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Услуги жилищно-коммунального хозяйства являются не только одними из самых распространенных на потребительском рынке, но и имеют статус социально значимых, отмечает надзорное ведомство. В ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, которая сильно ударила по населению страны, Правительством РФ до 1 января 2021 года введен мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за ЖКУ.

Штрафы пока отменяются

Итак, согласно постановлению Правительства РФ приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и/или внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт, а также отключение ресурсов за несвоевременную или неполную оплату ЖКУ.

Кроме того, принято решение о продлении гражданам – получателям субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ права на их получение без дополнительного подтверждения, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Роспотребнадзор напоминает: подробнее с информацией о моратории на оплату услуг ЖКХ можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам распространения COVID-19 «Стопкоронавирус.рф».

Для того чтобы не допускать просрочку оплаты жилищных и коммунальных услуг в условиях самоизоляции, потребителям рекомендуется воспользоваться банковскими онлайн-сервисами. Более подробно об оплате услуг ЖКХ онлайн можно узнать на сайте Минстроя России. Кроме того, надзорное ведомство рекомендует ознакомиться с памяткой для жильцов многоквартирных домов.

Наконец, в специальной системе ГИС ЖКХ жители любого субъекта РФ могут:

– получать информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, о выполняемых ими работах по дому, об оказываемых услугах, их стоимости и о начислениях за ЖКУ;

– осуществлять контроль качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

– участвовать в электронном голосовании по вопросам управления домом;

– определять рейтинг управляющих организаций;

– направлять обращения в организации и контролирующие органы;

– вносить показания приборов учета и оплачивать счета по выставленным платежным документам, получать информацию о проведении такой оплаты;

– заключать в электронной форме договоры, в том числе на управление многоквартирным домом и оказание коммунальных услуг;

– получать информацию об организациях, осуществляющих прием платы за ЖКУ;

– контролировать выполнение программ по капитальному ремонту, по переселению из аварийного жилья, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Подобных объявлений потребители тепла и электроэнергии не увидят до января следующего года. Фото: из открытых источников

Подобных объявлений потребители тепла и электроэнергии не увидят до января следующего года.Фото: из открытых источников

Но стоит ли копить долги?

Подчеркнем: хотя взыскание пени за коммуналку откладывается, обязанность собственников оплачивать услуги ЖКХ сохраняется в полном объеме. Как и прежде, делать это нужно до 10-го числа текущего месяца, а по холодному водоснабжению и водоотведению – до 25-го числа. При этом томичи, несмотря на смягчение режима самоизоляции, по-прежнему могут оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома.

Получить консультации по оплате ЖКУ в период самоизоляции также можно на дому. Так, в «ТомскРТС» и «Томскэнергосбыте» работает контактный центр, тел. 75-00-75. Задать вопрос специалистам «Томского расчетного центра» можно по электронной почте pribor@tomrc.ru, в разделе «Вопрос-ответ» на сайте компании, а также по тел. 90-43-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»: Лукьяненко пророчит вирусную войну, а миллиардер Рыбаков разоблачает мировое правительство
Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное - что нас ждет дальше
Новости 24
Коронавирус в Томске: стало известно о 20 новых случаях заражения COVID-19
Движение транспорта по ул. Елизаровых в Томске ограничат на месяц
В селе Монастырка Томской области появился беспроводной Интернет
Житель Томской области устроил погром в сельской администрации
Уникальный артефакт нашел местный житель на севере Томской области
Три комплекса мусоросортировки построят в Томской области
Заморозки и осадки: томские синоптики дали прогноз на конец мая
Приставы разыскали должника, вернувшегося из Москвы в Томскую область из-за пандемии
В томских детсадах нарушений масочного режима не выявлено
По потребностям: Томский медуниверситет увеличит целевой набор
Вместе для будущего
10 водителей скорой помощи в Томской области пожаловались на невыплату "коронавирусных" надбавок
Коронавирус в Томске, последние новости на 21 мая 2020 года: выявлено 12 новых случаев COVID-19
Томский проект вошел в федеральный сборник лучших практик волонтерства
В Томске направият 10 млн рублей на освещение отдаленных улиц
В Томске проводится проверка информации о смерти мужчины от инфаркта в обсерваторе
В России впервые за сутки больше людей выздоровело от COVID-19, чем заболело
В Томске книги из Научной библиотеки вуза сами приходят домой к читателю
Томский госпиталь для пациентов с COVID-19 получил финансовую поддержку
«Сельская ипотека»: в Томской области растет число выданных кредитов
Несколько новых детских садов возводятся в Томской области
Посадку хвойного леса проводят лесничества Томской области
Коронавирус в Томске: стало известно о 12 новых случаях заражения COVID-19
При расчистке трассы в Томской области ударом тока убило лесоруба