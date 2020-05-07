Три этапа: когда выходить из карантина, решать губернатору Томской области

Вчера, 6 мая, на очередном совещании под руководством президента Владимира Путина российские власти обсудили план по постепенной отмене ограничительных мер, связанных с угрозой COVID-19. Глава государства подчеркнул: «Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад». Что касается календарных сроков и конкретных шагов, бремя решения ложится на плечи глав субъектов Федерации, которые должны исходить из ситуации в своих регионах

Мера ответственности велика

Какими критериями следует руководствоваться губернаторам, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая предложила снимать ограничения постепенно, в три этапа. «Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидемиологической ситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены», – заявила она.

Итак, первый этап плана выхода из режима самоизоляции подразумевает разрешение прогулок с детьми, занятий спортом на улице, а также возобновление работы объектов сфер торговли и услуг на ограниченной площади.

Вторая часть снятия ограничений допускает прогулки не только с детьми, но и с членами семьи. Кроме того, в ходе этого этапа вновь будут открыты образовательные учреждения и торговые точки на большой площади.

На последнем, третьем этапе выхода России из самоизоляции будет открыт доступ к скверам и паркам. Однако все эти три временных промежутка предполагают строгое соблюдение социальной дистанции между гражданами.

Как пояснила глава Роспотребнадзора, для перехода к снятию ограничительных мер регионы должны учитывать ряд показателей: количество новых случаев заболевания, число свободных коек в больницах для госпитализации и данные тестирования для представления картины распространения коронавируса. Все эти показатели необходимо учитывать ретроспективно за одну-две недели (это связано с инкубационным периодом болезни).

Кроме того, входящие в группу риска россияне не должны отходить от соблюдения дополнительных мер защиты. Как отметила Анна Попова, в настоящее время необходимо сохранить «позитивный тренд», который зафиксирован в ряде российских регионов. «Снятие ограничений в масштабах всей страны возможно только при осознании каждым человеком меры собственной ответственности», – подытожила главный санитарный врач.

Жизнь сложнее любых схем

В ходе вчерашнего совещания президент Владимир Путин поручил руководству регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, на период после 11 мая.

Ситуация с распространением COVID-19 на территориях складывается по-разному: где-то жесткие меры необходимо сохранить, а в отдельных субъектах уже возможно планировать их смягчение. «Жизнь сложнее любых схем, но важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов, алгоритм действий для каждого региона страны, – сказал президент. – Ответственность глав регионов крайне высока, и об этом не стоит забывать». Разумеется, любые решения на местах должны приниматься в координации с Правительством России.

Напомним, что в Томской области решением губернатора Сергея Жвачкина режим самоизоляции продлен до 11 мая. «Мы сохраняем все действующие ограничения и одновременно готовим порядок работы ранее закрытых отраслей – образования, культуры, спорта, общепита и ряда других. Их открытие возможно по графику, начиная с 12 мая, но будет зависеть от состояния санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе», – заявил губернатор в своем обращении к жителям 29 апреля.

Тот факт, что Кремль передает полномочия по снятию ограничений регионам, обусловлено большими отличиями с распространением заболевания в разных субъектах. Вместе с тем и ответственность за возможные негативные последствия отмены карантина тоже ляжет на региональные власти.