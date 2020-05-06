2020-05-06T10:22:41+03:00
Общество

«Комсомольская правда»: песни Великой Победы поем вместе с томичами

В канун 9 Мая региональное издание выпустило в свет песенный сборник
Антонина Ленская
Поделиться:
В сборник вошли популярные песни военного и послевоенного времениВ сборник вошли популярные песни военного и послевоенного времениФото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Накануне 75-летия Великой Победы редакция «Комсомольская правда - Томск» реализовала специальный социально-патриотический проект «Песни Победы поем с «Комсомолкой». Праздничный сборник вышел в свет в виде многостраничной вкладки в газету в удобном «журнальном» формате, расширенным тиражом.

В сборник вошли популярные песни военного и послевоенного времени, которые 9 Мая жители Томска и области споют в семейном кругу вместе со своими бабушками и дедушками, родителями и друзьями, а само издание сохранят в своей домашней библиотеке. Отметим, что при его подготовке использована технология QR-кода, с помощью которого читатели смогут услышать любимые музыкальные произведения.

Уже сегодня дополнительный тираж сборника «Песни Победы» будет передан волонтерским организациям Томска для раздачи их подопечным, а также в областной Совет ветеранов и ряд социальных учреждений. Кроме того, горожане, которые приобретают печатные издания в розничной сети, в дополнение бесплатно получат песенный спецвыпуск «Комсомолки».

Дополнительный тираж сборника «Песни Победы» будет передан волонтерским организациям Томска Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дополнительный тираж сборника «Песни Победы» будет передан волонтерским организациям ТомскаФото: Предоставлено "Комсомолке"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
География подвига
В каждом из сотен писем, пришедших в «КП», - гордость за близких, переживших войну. За героев-фронтовиков, за мужество в тылу и на оккупированных территориях. И везде рефреном: они не любили и не умели об этом рассказывать. За них рассказали их дети, внук
Новости 24
Коронавирус в Томске, последние новости на 7 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 160
В Томске сформируют пакет мер по поддержке строительного бизнеса
Олимпиада «Прорыв» для будущих магистрантов Томского политеха пройдет в дистанционном режиме
Погода изменилась: майские выходные в Томской области прошли без лесных пожаров
В районе Томской области полицейские нашли растратчицу
Губернатор Томской области назначил нового директора асиновского техникума
В Томской области местный житель обвиняется в хищении денег с банковского счета ветерана Великой Отечественной войны
В Томске подрядчик начал разработку проекта капремонта доходного дома купца Деева
В Томске к юбилею Победы во дворах ветеранов войны высадят яблони
За пять дней мая томичи более 1000 раз нарушили режим всеобщей самоизоляции
Биологи Томского госуниверситета проверят Обь на пластик
Томичи могут выразить благодарность ветеранам через #ОКНА_ПОБЕДЫ
Коронавирус в Томске: стало известно о 13 новых случаях заражения COVID-19
В День Победы «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате
Москва-Томск: рейс отменяется
ТГАСУ вошел в число лучших строительных университетов мира по данным международного рейтинга
Маршрут по Сибири, разработанный томичами, номинирован на географический «Оскар»