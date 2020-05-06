«Комсомольская правда»: песни Великой Победы поем вместе с томичами

Накануне 75-летия Великой Победы редакция «Комсомольская правда - Томск» реализовала специальный социально-патриотический проект «Песни Победы поем с «Комсомолкой». Праздничный сборник вышел в свет в виде многостраничной вкладки в газету в удобном «журнальном» формате, расширенным тиражом.

В сборник вошли популярные песни военного и послевоенного времени, которые 9 Мая жители Томска и области споют в семейном кругу вместе со своими бабушками и дедушками, родителями и друзьями, а само издание сохранят в своей домашней библиотеке. Отметим, что при его подготовке использована технология QR-кода, с помощью которого читатели смогут услышать любимые музыкальные произведения.

Уже сегодня дополнительный тираж сборника «Песни Победы» будет передан волонтерским организациям Томска для раздачи их подопечным, а также в областной Совет ветеранов и ряд социальных учреждений. Кроме того, горожане, которые приобретают печатные издания в розничной сети, в дополнение бесплатно получат песенный спецвыпуск «Комсомолки».