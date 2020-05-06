По последней, господа: томские власти дадут бой распивочным

С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в так называемых «наливайках» – небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов.

Согласно документу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля 2020 года, спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, площадь которых не превышает 20 квадратных метров. При этом региональным властям дается возможность устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере, вплоть до полного запрета продажи алкоголя в торговых точках, находящихся в жилых зданиях.

Не наливай ты мне без нужды…

Очевидно, что жители многоэтажных домов (большей частью именно там и располагаются питейные заведения, на первых или цокольных этажах) относятся к ним негативно, регулярно жалуются на шум и дискомфорт. Это обстоятельство, в том числе, учли и авторы законопроекта.

Напомним, что соответствующий проект поправок в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении еще в сентябре 2019 года. С этого момента он широко обсуждался в российских регионах.

Перед вторым чтением законопроект был направлен в региональные законодательные органы, и его поддержали больше половины территорий. В том числе, обсуждение поправок состоялось на площадке Законодательной Думы Томской области.

Так, северский депутат Валерий Осипцов заявил: «Три года назад мы, депутаты областной Думы, попытались сами повлиять на ситуацию: приняли так называемый закон «16 стульев». По сути, были внесены изменения в статью 2 закона «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Томской области», которые предполагали запрет продажи пива, пивных напитков, сидра и т. д. с 10 часов вечера до 10 часов утра на предприятиях общепита, имеющих менее четырех столов и, соответственно, менее 16 посадочных мест для клиентов, а также в закрытой таре без розлива. Но эти положения были отменены по просьбе нашей прокуратуры, так как они не соответствовали федеральному закону. Согласно федеральному законодательству, закусочную можно открывать хоть в однокомнатной квартире жилого дома, независимо от числа столов и стульев».

Что ж, теперь долгожданные ограничения установлены на федеральном уровне, а регионы смогут запретить продажу спиртного в «наливайках», «распивочных» и «рюмочных», находящихся в жилых домах.

Старая водка на новый лад

Принятие «антираспивочных» поправок всколыхнуло алкогольную тему, весьма актуальную в период ограничений, связанных с угрозой новой коронавирусной инфекции.

По информации ТАСС, в России в условиях повсеместного введения режима самоизоляции возросли продажи алкогольной продукции. В ряде регионов, в частности, в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях власти ввели ограничения или полный запрет на продажу алкоголя.

3 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что за время самоизоляции потребление россиянами спиртных напитков выросло на 2-3 процента. Правда, обратную тенденцию зафиксировали специалисты Роскачества: во время пандемии почти половина опрошенных ими россиян стала меньше употреблять алкоголь.

Жители Томской области в марте 2020 года купили в магазинах 396,5 тыс. литров водки, что на 11 тыс. литров больше, чем в марте 2019-го. Об этом сообщил РИА Томск председатель областного комитета по лицензированию Александр Деев. В целом в первом квартале текущего года власти отметили рост потребления крепкого алкоголя.

Как пояснил глава комитета, водка является эталонным напитком, определяющим пропорции потребления остальных спиртных напитков в среднем по региону (все данные об объемах потребления взяты из системы ЕГАИС). Впрочем, по его словам, рост продаж крепкого алкоголя в марте связан не только с объявленным режимом самоизоляции, но и с тем, что в условиях пандемии коронавируса часть потребителей начала использовать его не по прямому назначению, а в санитарных целях.

– Рост продажи водки и другого алкоголя можно объяснить и нашими традициями: в самоизоляции, дома, от скуки, люди начинают выпивать. Но кроме этого, по данным наших лицензиатов, участились случаи покупки водки в качестве антисептического раствора. Как правило, так поступают люди старшего поколения, – заметил А. Деев.

В свою очередь, заместитель руководителя регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Иван Деев заявил, что власти не планируют вводить ограничения на продажу спиртных напитков в Томской области. «Практика, в том числе 1980-х годов, показала, что «сухой закон» не работает», – считает вице-губернатор.

Тем не менее, подчеркнем: еще 6 апреля Всемирная организация здравоохранения порекомендовала населению отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях карантина. Спиртное лишь ослабляет иммунитет и ухудшает способность организма противостоять инфекционным болезням, в том числе COVID-19.