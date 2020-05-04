Хорошо сидим: где проводят праздники томичи и россияне

Накануне долгих майских выходных власти не стали вводить в Томской области полный запрет на поездки за город, на дачи и мичуринские участки. Тем не менее, губернатор региона заявил недвусмысленно: выезжать можно только с теми, с кем вы живете в одной квартире, при этом ездить можно на свою дачу, а не в гости к папе, маме или сестре на выходных! Какие выводы сделали томичи и как россияне в целом по стране оценивают режим самоизоляции – в нашем сегодняшнем материале.

Лучший отдых – на работе

Если скверы и парки города пусты, значит, томичи остаются дома, а индекс самоизоляции высок.Фото: из открытых источников

По данным сервиса «Яндекс», в будние дни всю прошлую неделю индекс самоизоляции в Томске находился на критической отметке и в среднем варьировался от 1,7 до 2 баллов. Это означает, что на улицах города было достаточно много людей. К сожалению, наш областной центр, по оценке «Яндекса», выглядит одним из неблагополучных в рейтинге соблюдения режима самоизоляции.

Напомним, что для подсчета этого показателя интернет-сервис сравнивает уровень городской активности в данный период и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычных буден, значит, уровень самоизоляции низкий – 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, – это 5 баллов (чем выше условная цифра, тем сложнее вирусу распространяться). На вечер воскресенья, 3 мая, показатель «изолированности» в Томске поднялся до 3,3 балла; видимо, горожане все-таки проявили сознательность и разошлись по домам.

Кстати, в конце апреля сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, где россияне планируют провести дни с 1 по 11 мая. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.

Режим самоизоляции скорректировал планы: если в 2019 году весенние «каникулы» проводил дома лишь 41% наших сограждан, то сейчас – 73%. Число респондентов, планирующих поездку на дачу или в деревню, по сравнению с прошлым годом сократилось более чем в два раза (16 и 7% соответственно). Каждый десятый собирался провести праздники на рабочем месте.

Что вполне объяснимо, люди массово отказались от прогулок на природе, поездок по России и за рубеж, а также посещения гостей. Если раньше среди прочих вариантов досуга в начале мая россияне называли посещение бани, тренировок, участие в первомайских шествиях, то сегодня – прогулки в парке (увы, в обход запретов властей).

Добавим, что в ходе другого опроса, в котором приняли участие 1 600 трудоустроенных граждан из всех округов страны, сервис SuperJob попытался выяснить, согласны ли россияне соблюдать режим самоизоляции, находясь на работе.

Оказалось, что 29% опрошенных готовы работать и проживать на территории работодателя во время карантина, если компания предоставит медицинское сопровождение, условия для размещения и питания. 27% трудящихся не хотели бы самоизолироваться на работе; еще у 25% работа не предполагает подобных условий. А 6% респондентов уже остаются постоянно на территории работодателя: в основном это медицинские работники, специалисты, трудящиеся вахтовым методом, и сотрудники непрерывных производств.

Чего опасаются россияне

Больше всего россияне боятся болезни и смерти своих родных от коронавирусной инфекции.Фото: из открытых источников

Продолжая тему: жители Сибири входят в тройку лидеров, менее всего боящихся пандемии COVID-19. Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» составили «индекс страха» – рейтинг регионов, проявляющих максимальную и, наоборот, наименьшую обеспокоенность распространением коронавируса и влиянием пандемии на экономику России и мира. В ходе опроса респондентам предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10.

Так вот, наибольшая доля респондентов, вовсе не обеспокоенных ситуацией с коронавирусом (0 баллов), наблюдалась в Санкт-Петербурге (33%), а также в Северо-Кавказском (21%) и Сибирском (20,8%) федеральных округах.

В целом ситуацией вокруг COVID-19 обеспокоены в той или иной степени более 85% россиян. Наибольшая доля респондентов, проявляющих максимальную обеспокоенность (10 баллов), зафиксирована в Дальневосточном (11,9%) и Приволжском (11%) округах и в Москве (10,8%).

В Сибири доля респондентов, проявляющих максимальную обеспокоенность ситуацией с коронавирусом (10 баллов), наиболее высока в Забайкальском крае (33,3%), Бурятии (11,5%) и Новосибирской области (9,8%). Наибольшая доля «бесстрашных» (уровень обеспокоенности – 0 баллов) наблюдалась в Иркутской (22,7%), в той же Новосибирской (21,6%) и Омской областях (20%).

Самый сильный страх наибольшей части респондентов (11,2%) – это болезнь и/или смерть их родственников от коронавируса, главным образом родителей, бабушек и дедушек. Заболеть или умереть сами боятся почти вдвое меньше – всего 6,4%.

Каждый десятый респондент (10,8%) обеспокоен риском роста цен на продовольствие и товары первой необходимости; 9% опрошенных опасаются, что заболеют их дети; 8,1% – что Россия и мир погрузятся в глобальный кризис; 7,8% – что российская медицина окажется неспособна оказать помощь заболевшим.

7,6% респондентов выразили недоверие поступающей информации о степени распространения COVID-19, заболеваемости и смертности в России. Другие 7% боятся, что во время либо по окончании пандемии они останутся без работы и/или дохода.

6,9% опрошенных опасаются «тотальной изоляции» (введения властями полного запрета на выход из дома); 5,6% – исчезновения лекарств из аптек; 4,8% – пустых полок в магазинах; 4,2% – что лекарство от вируса не появится; 4,1% – оказаться в изоляции в больнице. 3,7% респондентов беспокоят «иные» страхи, а наименьшая доля россиян (2,8%) боится лишиться возможности ездить за рубеж в отпуск и/или встречаться с друзьями и родственниками за границей.

Хотя уровень обеспокоенности пандемией в целом по России зафиксирован на среднем уровне (5 баллов), большинство населения (70,4%) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха. 10,4% опрошенных для минимизации уровня страха закупают продукты впрок. Еще 8,3% респондентов начали откладывать деньги или (если копили еще до пандемии) увеличили размер откладываемой суммы.

...Конечно, любые опросы не абсолютно точны, и цифры порой лукавят. Тем не менее, пусть принцип «оставайтесь дома» будет для томичей действенным и в майские праздники, а индекс самоизоляции удержится на высокой отметке.