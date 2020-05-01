Праздник без демонстраций, выходные – без шашлыков

Итак, на календаре 1 мая – Праздник Весны и Труда. Уже месяц россияне прожили в режиме самоизоляции из-за угрозы новой коронавирусной инфекции, а теперь вот и программу майских празднеств пришлось основательно скорректировать.

Любопытная деталь: согласно опросу, который на днях провел сервис SuperJob, почти трое из 10 респондентов готовы жить и трудиться на территории работодателя без возможности покинуть ее до снятия запретов на передвижение. Однако на период предстоящих «каникул» большинству трудоспособного населения придется придумать себе другое занятие, и предпочтительно – не выходя из дома.

Рисковать нельзя

Напомним, 28 апреля президент России Владимир Путин заявил: «Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни: 6, 7, 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы и отпуска, а сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно».

Сказано – сделано: в среду губернатор Томской области принял решение продлить действующий режим самоизоляции по 11 мая. В очередном обращении к жителям региона он подчеркнул, что на этот срок сохраняются все ранее предусмотренные ограничения. «Если ситуация останется позитивной, если мы будем проявлять терпение и самодисциплину, если будем слушать и слышать друг друга – в этом случае мы вернемся к привычной жизни уже совсем скоро», – выразил надежду Сергей Жвачкин.

Это означает, что отменяются не только массовые торжества, приуроченные к 1 мая, но и домашние компании категорически не приветствуются. В Томской области, например, печально известен случай, когда семейные посиделки с шашлычком превратились в очаг коронавирусной инфекции...

Кстати, министр здравоохранения Михаил Мурашко тоже предостерег россиян от поездок на майские праздники к родным и близким. «За последний месяц мы фиксируем внутрисемейные формы заражения, – отметил он. – Крайне важно сохранить жизни дорогих и горячо любимых членов семьи старшего возраста, обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков».

Пикник по правилам

Кто-то рвется на дачу, чтобы пожарить шашлыки, другим не терпится поработать на земле.Фото: из открытых источников

Свои рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в период майских праздников подготовил и Роспотребнадзор. Они не оригинальны: главное, на что обращают внимание санитарные врачи, – это опять-таки соблюдение режима самоизоляции. Не посещайте людные места, откажитесь от встреч с близкими и знакомыми, поздравив их по телефону (особенно людей старше 65 лет и/или с хроническими заболеваниями). В случае выхода на улицу старайтесь соблюдать социальную дистанцию.

Если все-таки решили выехать за город, придерживайтесь следующих правил. В пути предпочтительнее личный транспорт или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними. При поездке на общественном транспорте используйте маску, после касания общедоступных поверхностей обработайте руки антисептиком, не дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица, не принимайте в транспорте пищу.

На даче следует проводить время только с теми, с кем вы проживаете в одной квартире в будние дни; контактов с соседями по участку лучше избежать. При приготовлении пищи не забывать обрабатывать руки антисептиком, мыть овощи и фрукты проточной водой, соблюдать температурный режим хранения продуктов. И наконец! Не рекомендуется употреблять алкоголь: он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19.

…Ну что, вы и теперь не передумали ехать на дачу?