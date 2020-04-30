Жаркий апрель високосного года

Зима-2020 в Томской области, как и в целом по Сибири, выдалась аномально теплой, сменившись такой же весной. 22 и 23 апреля в Томске показатели термометров достигли отметки в плюс 27 градусов, побив многолетний температурный максимум.

Небывало теплая погода совпала с режимом самоизоляции и нерабочих дней, и томичи массово поехали на дачи. Кто-то, вопреки запретам, порадовал себя пикниками на природе. В итоге число палов сухой травы в нынешнем апреле в три раза превысило прошлогодние показатели. По данным регионального МЧС, за весь апрель 2019 года в регионе было ликвидировано 67 палов, а нынче – почти 400!

Именно человеческий фактор – поджоги сухой травы, разведенные костры, брошенные непогашенные окурки и прочее – в 90 процентах случаев являются причиной возникновения лесных пожаров. На территории региона уже выгорело 200 гектаров лесов, потушено 54 лесных пожара на площади 777,3 гектара.

Начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артем Конев говорит: «Начало пожароопасного сезона 2020 года характеризуется горимостью выше среднего. Сейчас нами задействованы все лесопожарные формирования, идет перегруппировка сил в районы, где необходим дополнительный ресурс».

– В связи со сложившейся обстановкой во всех пожарно-спасательных подразделениях Томска и районов области в расчеты введена резервная техника, личный состав переведен на усиленный режим работы, – рассказал Иван Дмитриев, начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Томской области. – В пригородах областного центра (в поселках Аникино, Апрель и Эушта) созданы временные пожарные посты. В каждом из них дежурит пожарный автомобиль с расчетом специалистов.

Открытый огонь под запретом

С 18 апреля в Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах введен особый противопожарный режим, во время которого запрещена любая деятельность с использованием открытого огня. В том числе, разведение костров в лесах и на приусадебных участках, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов (даже в металлических бочках), использование мангалов.

Для выявления нарушителей и предупреждения возгораний работают межведомственные патрули из сотрудников МЧС, районных администраций, полиции. В Томске таких групп девять. В будни и выходные они проводят рейды на территории частного сектора во всех районах города, в поселках Кузовлево, Тимирязево, Нижний Склад, Штамово, Спутник, Светлый и других. При проведении рейдов применяются квадрокоптеры, с помощью которых фиксируются загорания и определяют участки, где люди разводят огонь.

За субботу-воскресенье, 25-26 апреля, межведомственными группами было составлено 17 протоколов на нарушителей противопожарного режима. Поджигателям сухой травы и мусора на участках грозят денежные штрафы от 2 до 4 тысяч рублей, а за нарушение пожарной безопасности в лесах – от 4 до 5 тысяч.

20 апреля, на две недели раньше привычных сроков, пожароопасный сезон был объявлен уже на всей территории региона. В общей сложности с его начала к административной ответственности привлечены 88 нарушителей пожарной безопасности, в 29 случаях возбуждены административные расследования.

Шесть спасенных поселков

Несколько дней назад, когда к жаркой погоде добавился сильный ветер, в серьезной опасности из-за пущенных палов оказались шесть томских поселков и окружающие их леса. Спасти их от огненной стихии удалось благодаря оперативным и слаженным действиям МЧС, департамента лесного хозяйства, Томской авиабазы, «Томсклесхоза» и помощи местных жителей.

В течении шести часов 25 человек тушили горящие траву и лес у села Тавла Зырянского района. Площадь пожара здесь составила 250 тыс. кв. метров. Такие же ресурсы были задействованы, чтобы отстоять от огня село Громышовка.

По сообщению ГУ МЧС, бушевала стихия и в Томском районе. Восемь часов пожарные и местное население боролись с огнем у деревни Нагорный Иштан, где площадь горения сухой травы составила 500 тыс. кв. метров. Почти сорок человек тушили пал на окраине Малого Протопопова, для ликвидации огня потребовалось 8 часов. 12 часов тушили сухую траву и лес у деревни Конинино, свыше 5 часов – у деревни Коломино.

Безопасность начинается с каждого

По прогнозам метеорологов, количество осадков в мае и летом будет ниже средних значений, особенно в южных и юго-западных районах Томской области. В связи с этим руководством региона принято решение об усилении в них лесопожарных формирований путем переброски дополнительного личного состава и техники из северных районов. Но все усилия профессиональных огнеборцев окажутся напрасными без сознательного отношения к происходящему самих томичей.

– Подавляющее большинство природных пожаров происходит по вине людей. Хочу, чтобы все руководители и владельцы земли понимали и опасность, которую несет сжигание сухой травы для населенных пунктов и экономики, ответственность, которая лежит на них персонально. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности доходят до полумиллиона рублей. Не надо вредить, в первую очередь, самим себе. Обращаюсь отдельно и к дачникам. С наступлением жарких дней все больше семей проводят самоизоляцию за городом на мичуринских участках. Давайте будем осторожны и там. Сейчас очень непростая ситуация из-за распространения коронавирусной инфекции, не будем ее усугублять, – призвал томичей губернатор Сергей Жвачкин.

«Мы ради вас тушим лесные пожары, вы ради леса – останьтесь дома!»: так обратились к землякам сами огнеборцы. В рамках федерального флешмоба сотрудники службы охраны лесов – пожарно-химических станций, отделений авиалесохраны и Региональной диспетчерской службы Томской области – сделали и разместили в соцсетях коллективные фотографии с соответствующим призывом. Своим участием в акции они надеются убедить томичей в условиях самоизоляции воздержаться от выхода из дома и поездок на природу, тем самым поберечь себя и своих близких от опасного заболевания, а леса и поля – от пожаров.

P.S.

Сегодня, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны. Редакция «КП - Томск» присоединяется к поздравлениям в адрес сотрудников одной из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования!

Квадрокоптеры помогают патрулям выявлять нарушителей противопожарного режимаФото: из открытых источников

Палы сухой травы – одна из главных причин лесных пожаровФото: из открытых источников

Томичей призывают соблюдать предосторожностиФото: из открытых источников