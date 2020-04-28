По обе стороны прилавка: томичам напоминают о соблюдении мер безопасности

В случае строгого соблюдения россиянами режима самоизоляции, в том числе в майские праздники, можно будет после 12 мая приступать к поэтапному снятию ограничений. Об этом вчера заявила руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова. С ней согласны и многие эксперты. Но даже при всех ограничениях торговые точки продолжают работать, и поток покупателей в них отнюдь не иссякает. Поэтому стоит еще раз обратить внимание на рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Работать, так по правилам

В Томске уже месяц, с конца марта, специалисты районных отделов потребительского рынка выборочно посещают объекты торговли, общепита, сферы услуг, проверяя соблюдение персоналом необходимых мер санитарной защиты. Хотя в мэрии подчеркивают: это не столько проверки, сколько разъяснительные беседы с сотрудниками, которые в течение дня контактируют с большим количеством людей и являются потенциальным переносчиком инфекций. Ведется такая работа ежедневно, учитывая, что в областном центре зарегистрировано без малого 4 000 предприятий потребительского рынка.

В зону внимания входят торговые центры, супермаркеты, магазины шаговой доступности, павильоны по продаже цветов, овощей и фруктов, аптеки, предприятия общепита, парикмахерские и салоны красоты, ателье. Как известно, согласно распоряжению губернатора Томской области с конца марта временно ограничена работа кафе, ресторанов, баров и ночных клубов, однако у них есть возможность приготовления блюд «на вынос» и организации службы доставки. С того же срока была временно приостановлена работа парикмахерских и салонов красоты, но во второй половине апреля они смогли возобновить свою работу, разумеется, с соблюдением необходимых мер индивидуальной защиты.

В целом за период режима самоизоляции в Томске представители районных администраций проверили около 2 200 потребительских точек. В основном специалисты отмечают единичные нарушения соблюдения масочного режима персоналом магазинов. Соответственно, проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения мер индивидуальной защиты и личной гигиены – использованию масок и перчаток, применению дезинфицирующих средств.

Другое дело, что сами горожане неохотно соблюдают меры предосторожности при посещении торговых точек, парикмахерских и пр. Проверяющие сетуют: люди беззаботно толпятся возле касс, не соблюдая дистанцию, да и защитные маски мало кто использует.

Не толпитесь, граждане!

Кстати, еще в начале апреля Роспотребнадзор и Минпромторг вместе с представителями торговли обсуждали, должны ли магазины в ситуации распространения коронавирусной инфекции ограничивать число покупателей в торговом зале.

Пока такая мера носит рекомендательный характер, при этом нет точных расчетов, какое количество покупателей может находиться в торговом зале. Этот показатель следует сформировать исходя из размеров и плана магазина. Понятно, что в первую очередь подобные рекомендации актуальны для малоформатной торговли, например, для магазинов шаговой доступности, площадь которых составляет порядка 50-150 квадратных метров. И уже от покупателя зависит, будет он тесниться у прилавка или благоразумно подождет, пока подойдет его очередь (можно и на улице, благо, погода позволяет).

Кроме того, в целях предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 Роспотребнадзор рекомендовал магазинам исключить возможность для покупателей самим взвешивать продукты питания, а реализацию товаров осуществлять в упакованном виде. Увы, в томских торговых сетях рекомендация не переросла в правило: на развес в супермаркетах можно купить различное съестное, от конфет до орехов.

Добавим, согласно требованиям контролирующего ведомства, торговые организации должны распределить сотрудников таким образом, чтобы выдачей товаров и принятием оплаты за них занимались разные работники, которые должны надевать одноразовые перчатки. Опять-таки, не вполне понятно, как этот принцип должен быть реализован, например, на кассах в супермаркете.

И не забываем мыть руки...

Еще один раздел рекомендаций Роспотребнадзора – по покупке продуктов питания в период самоизоляции или карантина – касается, соответственно, самих покупателей. Один из главных советов, справедливых на все времена: не брать больше, чем человеку или семье требуется на самом деле. Хотя бы потому, что в долго хранящемся товаре могут завестись моль и прочие насекомые.

Что в Томске, что по всей стране магазины работают в обычном режиме, и дефицита продуктов не наблюдается. Однако это не повод расслабляться и забывать о мерах безопасности! Так, в супермаркет санврачи рекомендуют ходить в перчатках; ручки тележки или корзинки протирать влажной салфеткой. Во время пандемии коронавируса лучше приобретать запакованные товары, а от скоропортящихся продуктов стоит отказаться. Ну, и народный совет: хорошо бы составить конкретный список покупок перед тем, как отправляться за ними на улицу.

Наконец, ведомство, отвечающее за благополучие человека, дает следующие советы по обработке продуктов дома. Упаковки предпочтительно протирать антибактериальными салфетками, а если пакет или контейнер, в котором находится товар, герметичный, то можно его промыть водой. Овощи и фрукты сразу кидайте в раковину. Самое главное правило (пусть и элементарное): все процедуры следует выполнять чистыми руками. И не забывайте об уборке – квартиру надо чаще дезинфицировать, особенно это касается поверхностей на кухне.