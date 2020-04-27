В зоне общей ответственности: федеральные и томские власти о режиме самоизоляции

В минувшую пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции, введенного в стране в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Одновременно премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса.

Эти два решения отнюдь не противоречат друг другу, как может показаться на первый взгляд. Только при условии соблюдения строжайших санитарно-эпидемиологических требований действующие отрасли смогут продолжать работу, а временно закрывшиеся ввиду угрозы COVID-19 предприятия получают шанс рано или поздно возобновить свою деятельность.

Точка невозврата не пройдена

Итак, ограничительные меры, установленные в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, должны быть продлены как минимум еще на две недели. Об этом глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова заявила 24 апреля на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами.

– Нельзя остановиться на половине пути. Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода для этого заболевания. Для того чтобы остановиться и быть окончательно уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало, – сказала Попова. По ее словам, риски дальнейшего распространения инфекции очень велики при несоблюдении действующих ограничений еще как минимум один инкубационный период.

Главный санврач считает: «Если мы удержимся и будем соблюдать все требования, которые предписаны, то через какое-то время нужно планировать смягчение режима ограничительных мер. Разные страны идут разными алгоритмами, но в любом случае это, безусловно, этапность. Невозможно все сделать в один момент. Это должны быть разные этапы, с разной системой ограничений на разных уровнях».

По мнению Анны Поповой, это необходимо, поскольку по-прежнему очень высоки риски дальнейшего прироста числа инфицированных. С этим согласен и директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. По его словам, вызванные распространением COVID-19 ограничительные меры следует сохранить как минимум до 12 мая.

В тот же день состоялось заседание президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, по итогам которого премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за COVID-19.

Этим занимаются Минтруд, Минэкономразвития и Минздрав РФ; как сказано в документе, опубликованном на сайте Правительства, «с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением коронавируса».

Роспотребнадзору дано отдельное задание: представить предложения об организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, до 28 апреля ведомство должно определить регионы страны, которые находятся в зоне риска распространения COVID-19; об этом нужно будет сообщить в Министерство здравоохранения и сами субъекты Федерации.

Добавим, что 25 апреля Михаил Мишустин также утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий из числа пострадавших отраслей экономики.

Без ущерба здоровью и безопасности

Между тем 24 апреля губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел еженедельное совещание с главами муниципальных образований. Говоря о распространении COVID-19, он отметил: «В целом у нас в регионе ситуация контролируемая и стабильная. И это не случайность, а результат большой системной работы медиков, правоохранительных органов, органов власти».

Тем не менее, губернатор подверг критике работу ряда глав городов и районов за недостаточные меры по обеспечению режима полной самоизоляции. «Если вы полагаете, что обеспечение режима полной самоизоляции на территориях – это не ваша зона ответственности, то ошибаетесь, – заявил Сергей Жвачкин. – Вы должны постоянно говорить об этом в СМИ, сотрудники ваших администраций должны участвовать в дружинах. В областном центре руководители ряда промышленных предприятий сами предложили помощь в патрулировании. Удивляюсь, почему в районах эту инициативу никто не подхватил!».

Глава региона обратил внимание и на руководителей организаций, которые не уделяют должного внимания соблюдению санитарно-эпидемиологических требований: «Для многих предприятий мы сделали послабление режима, позволив возобновить деятельность. Но почему-то часть руководителей решила, что ничего в работе менять необязательно. Если предприятие не использует средства индивидуальной защиты, не проводит дезинфекцию – все это основания для приостановления деятельности. Работа предприятий не может идти в ущерб здоровью и безопасности».

Напомним, 13 апреля губернатор Томской области утвердил список видов деятельности, в которых разрешено возобновить работу в условиях режима самоизоляции при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Перед открытием все организации должны подать соответствующие уведомление на сайте работа.томск.рф.

Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, специалисты органов исполнительной власти и местного самоуправления контролируют, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы на работающих в регионе предприятиях.

Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека содержат более 20 мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции среди работников. В их числе – проведение ежедневного «входного фильтра» с бесконтактным контролем температуры тела сотрудников и посетителей организаций, применение в помещениях бактерицидных облучателей воздуха и антисептическая обработка оборудования и мест общего пользования.