Всем миром: томским медикам помогают предприятия и просто неравнодушные люди

В ситуации пандемии противостоять опасной угрозе необходимо во всеоружии. Не удивительно, что томские медорганизации и сами специалисты, работающие в опасной зоне, получают финансовую и материальную поддержку со стороны предприятий, да и просто неравнодушных сограждан.

Деньги, выделенные во благо

Прежде всего, не остались в стороне крупные холдинги, работающие на территории региона. На днях ООО «Газпром трансгаз Томск» выделило 3,5 млн рублей на дооснащение реанимационного отделения и палаты интенсивной терапии больницы № 3 Томска, которая лечит пациентов с COVID-19. Речь идет о современных аппаратах для дозированной подачи лекарств. Также компания направила миллион рублей региональному респираторному госпиталю, развернутому на базе медсанчасти № 2, для приобретения функциональных кроватей, мониторов и анализаторов крови.

Более 500 тыс. рублей «Газпром трансгаз Томск» перечислил на оборудование и средства защиты для Кривошеинской, Парабельской и Молчановской районных больниц. Благотворительные пожертвования для медико-санитарной части № 2 внесли также предприятия «Газпром нефть» (8,5 млн руб.) и «Транснефть – Центральная Сибирь» (300 тыс. руб.). В частности, закуплены медицинские противоэпидемические костюмы для респираторного госпиталя, для врачей и медсестер приобретены специальные средства зашиты.

Компания «Востокгазпром» закупает для медработников респираторного госпиталя респираторы, а также гель для обработки рук и антисептический раствор с 70-процентным содержанием изопропилового спирта. (Поясним: респираторы ЗМ 9925 имеют степень защиты FFP2 и обеспечивают фильтрацию до 94% твердых и жидких веществ, содержащихся в воздухе.)

Производственные предприятия – каждое по своему профилю – тоже вносят вклад в общее дело. Скажем, «Монолит-Строй» выделил МСЧ № 2 технику и рабочих для изоляции корпуса, компания «Аргус» обеспечила бесперебойную радиосвязь между отделениями медучреждения, ООО «Горсети» гарантирует бесперебойное электроснабжение больницы.

Томские предприятия помогают также детской инфекционной больнице им Г.Е. Сибирцева, Станции скорой медицинской помощи, медсанчасти «Строитель» и другим организациям. По информации областного департамента здравоохранения, средства индивидуальной защиты (маски, дезинфицирующие средства, специальные защитные костюмы для медиков, работающих с пациентами с подозрением и подтвержденным Covid-19) передали «Норд Империал», «Альянснефтегаз», «Стимул-Т», «Новая химия», «Декатлон».

Любое содействие не лишнее

Существуют и иные способы поддержать тех, кто на переднем крае. Томский ресторан «Южане», например, организовал доставку бесплатных обедов для работников станции скорой помощи в областном центре. Бесплатно и вне очереди пообедать врачи «скорой» могут в ресторане KFC, а на заправках «Газпромнефть» им всегда предложат горячий кофе. «Очень благодарен за такую поддержку, она нам придает сил и уверенности, что мы со всем справимся», – признает главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.

Продукцию и чайные наборы медикам предложили также компании «Деревенское молочко», «Сибирские кедр» и «Сибирская трапеза», «Додо Пицца». Розничная сеть «Магнит» выпустила специальную серию бонусных карт для сотрудников больниц регионов. В том числе, 1400 карт получили томские медики, работающие с заболевшими Covid-19 и с пациентами с подозрением на коронавирус; по ним на счет будут начисляться бонусы.

Присоединились к неофициальной акции поддержки и томские партийцы. Так, партия «Единая Россия» передала два автомобиля («Лада Веста» и «Лада Ларгус») для оперативной работы медиков. Депутат областной Думы Сергей Автомонов передал медучреждениям дополнительные комплекты средств индивидуальной защиты: первая партия из 500 защитных масок предназначена для поликлиник и больниц Центрального округа Томска. Сейчас дополнительные резервы созданы в женской консультации № 1 им. Н.А. Семашко, также допкомплектами будут обеспечены поликлиника № 8, детская больница № 2, кожно-венерологический диспансер и горбольница № 2.

По словам главного врача ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2» Алексея Михленко, медучреждению предлагают помощь и горожане. Например, томич по имени Михаил (один из тех, кто пожелал остаться неизвестным) регулярно помогает с закупкой мелкого оборудования.

– В условиях сложной эпидемической ситуации нагрузка на врачей возросла и любое содействие не лишнее. Мы очень ценим помощь, которую оказывают нам как крупные компании, так и неравнодушные томичи, – говорит руководитель МСЧ. – При серьезной нагрузке и сложных условиях работы, связанных с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, специалисты делают всё, чтобы оказать медицинскую помощь нашим пациентам, столкнувшимся с новой инфекцией.

В Томской области полностью оснащен стационар для приема больных с коронавирусной инфекцией.Фото: из открытых источников