Нужно россиянам, нужно томичам: стартует льготная ипотека под 6,5 процента

В минувший четверг, 16 апреля, Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с руководством Правительства, Центробанка и представителями бизнеса, на котором озвучил конкретные меры по поддержке строительной отрасли. В том числе, было предложено запустить специальную льготную ипотечную программу для граждан РФ под 6,5% годовых: по кредитам суммой до 8 млн рублей – для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, до 3,5 млн – для остальных регионов.

За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. На реализацию программы потребуется около 6 млрд руб., сообщил глава государства. Ее цель – поддержать строительную отрасль в нестабильной экономической ситуации, причиной которой стала пандемия COVID-19. Число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало за первую неделю апреля, отмечалось на совещании в правительстве.

По информации ТАСС, правительство планирует запустить программу субсидирования ставки по льготным ипотечным кредитам на новостройки с 1 мая. Однако уже в пятницу, не дожидаясь старта новой госпрограммы, банк ВТБ первым из кредитных организаций объявил о начале приема заявок на ипотеку под 6,5%. С понедельника его примеру последовал еще ряд крупных российских банков.

Не время для рекордов

Льготную ипотеку под 6,5% годовых уже запускает ряд крупных российских банков.Фото: из открытых источников

Напомним, по итогам I квартала 2020 года СМИ писали: в России вновь наблюдается ипотечный бум. По мнению экспертов, во многом он был обусловлен стремлением граждан уберечь сбережения в кризисной ситуации, вложив их в жилье.

По данным российского Объединенного кредитного бюро, за три месяца объем выдачи жилищных кредитов достиг исторического рекорда для нашей страны – 435 млрд руб., что на 21% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом количество выданной ипотеки выросло на 9% (до 178,2 тыс. кредитов). Средняя сумма ипотечного займа увеличилась на 11,5% – до 2,44 млн руб., а сроки кредитования расширились на 7,5 месяца – до 16,5 года.

Жители Томской области в 2019 году взяли в банках 9,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18 млрд руб. Размер такого кредита в среднем увеличился за год на 180 тыс. руб. (до 1,9 млн руб.), при этом общий объем выданной ипотеки уменьшился на 12%.

Средние ставки на ипотечном рынке региона достигли минимума, снизившись к концу 2019-го – началу 2020 года до 8,9% годовых. Добавим, что ипотечный кредитный портфель банков в Томской области за прошлый год вырос на 9% – до 51 млрд руб., а доля просроченных платежей оставалась минимальной – 0,5% (по информации Томского отделения Сибирского ГУ Центрального банка РФ).

Эксперты соглашались с тем, что исторически самые низкие ставки и субсидии государства стали одним из основных драйверов ипотечного рынка в начале текущего года. Однако уже в феврале стало очевидно, что коронавирусный фактор приведет к негативным последствиям для экономики России. «Движение вспять» ожидается и в сфере ипотечного кредитования.

Спрос на ипотеку по итогам апреля может снизиться на 50-60% по сравнению со среднемесячными показателями из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса: такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. В числе сдерживающих факторов – ужесточение условий кредитования, в том числе отказы работникам наиболее пострадавших отраслей экономики. Центробанк временно разрешил банкам выдавать ипотечные кредиты онлайн, но эта мера вряд ли удержит снижение спроса.

Пандемия уже привела к снижению доходов, а значит, популярность ипотечных продуктов в скором времени снизится не менее чем на 50%. В частности, так считают в Райффайзенбанке; по прогнозам Промсвязьбанка, спрос сократится на треть. После завершения пандемии рынок восстановится, надеются представители банковской сферы, но когда это произойдет, сейчас не возьмется сказать никто.

Прием заявок начался

В нынешних условиях очень актуально проведение ипотечных сделок в режиме онлайн.Фото: из открытых источников

Тем не менее, в сложной экономической ситуации правительство предпринимает шаги по поддержке населения и сохранению общей финансовой стабильности. С 20 апреля крупные банки один за другим объявляют о начале приема заявок на ипотеку по новой госпрограмме с базовой ставкой 6,5% годовых при условии внесения заемщиком первоначального взноса 20% от стоимости жилья. Разницу между рыночной и льготной ставками субсидирует государство.

В банке Дом.РФ – это единственная в стране кредитная организация со 100% государственным участием – льготная ставка 6,5% будет действовать в течение всего срока кредитования. Кредит сроком до 20 лет можно получить на покупку квартиры на этапе строительства в доме, включенном в список аккредитованных банком объектов. Промсвязьбанк, например, решил дать дополнительную скидку 0,5 процентного пункта к ставке по госпрограмме заемщикам, подавшим заявку до 15 мая: для них кредит обойдется в 6% годовых. А банк ВТБ в понедельник сообщил, что уже выдал первый ипотечный кредит в рамках новой госпрограммы в Барнауле на квартиру стоимостью 1,5 млн руб.

Сбербанк также примет участие в программе, как только правительство утвердит ее условия и определит дату начала. Сейчас в линейке их продуктов есть совместная с застройщиками программа субсидирования, уже позволяющая купить квартиру в новостройке по ставке 6,5%. Банк «Открытие» и Росбанк тоже планируют присоединиться к госпрограмме.

По прогнозам финансового института Дом.РФ, введение льготной ставки создаст дополнительный спрос примерно на 15 млн квадратных метров жилья. При этом банки выдадут 250-300 тысяч займов.

Потенциальным участникам важно понимать: льготная ипотечная программа, стартующая на фоне пандемии, распространится только на россиян, которые ранее не оформляли такой заем. Ссуду выдадут исключительно на покупку нового жилья и всего один раз. Об этом, в частности, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в программе «Время покажет» на Первом канале. Заявленная цель программы – поддержка строителей и помощь желающим приобрести собственное жилье. Поэтому, как говорят эксперты, рефинансирования по уже выданным ссудам ждать не стоит.

P.S. Редакция «КП – Томск» рассчитывает получить комментарии участников регионального рынка жилья по реализации госпрограммы льготного ипотечного кредитования и другим мерам поддержки строительной отрасли. Соответствующий запрос направлен также в профильный департамент Томской области.