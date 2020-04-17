За чистый Томск: ударим дезинфекцией по коронавирусу!

Только за минувшие сутки с улиц города было вывезено 124,4 тонны уличного смета, очищено от зимних накоплений около 4 тысяч погонных метров обочин и вывезено почти 49 кубометров мешков с мусором.

Оперативные отчеты мэрии о весенней уборке в последнюю неделю напоминают сводки с фронтов, причем почти буквально. В пятницу, например, на городские улицы вышла военная спецтехника. Четыре машины марки «ЗИЛ» Северской дивизии № 3481 приступили к дезинфекции внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах Каштак и Зеленые Горки. Это одни из самых густонаселенных городских территорий: в общей сложности тут проживает более 60 тысяч человек.

Спецмашины вмещают по 2,5 кубометра дезинфицирующего раствора «Дезарин»: этого хватает, чтобы обработать один километр пути следования. Следом для быстрой дозаправки емкостей идут две поливомоечные машины на 13 «кубов» каждая.

Обработке антимикробным средством широкого спектра действия «Дезарин» подверглись малые архитектурные формыФото: из открытых источников

Санитарная обработка общественных территорий и мест общего пользования проводится в Томске для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. По поручению мэра Ивана Кляйна эта работа началась с 26 марта. Градоначальник заметил: «На улицах Томска сейчас мало машин и пешеходов. Парки, скверы и другие общественные пространства свободны от людей. Мы должны максимально использовать этот период, чтобы навести порядок после зимы, отмыть город и собрать весь вытаявший мусор».

Так, в минувшие выходные в районах города власти организовали дезинфекцию 25 скверов и парков. Обработке антимикробным средством широкого спектра действия «Дезарин» подверглись малые архитектурные формы – скамейки, урны, спортивные и игровые комплексы. Также коммунальщики обработали 10 остановочных комплексов и провели механизированную мойку пешеходных тротуаров.

УК и ТСЖ своими силами дезинфицировали больше тысячи многоквартирных домов: внимание уделяется подоконникам, оконным решеткам, перилам лестниц, шкафам для электросчетчиков, почтовым ящикам, дверным коробкам, полотнам дверей, дверным ручкам и пр. Санобработкой своих помещений занимались предприятия потребительского рынка – магазины и аптеки.

УК и ТСЖ своими силами дезинфицировали больше тысячи многоквартирных домовФото: из открытых источников

Предприятие «ТомскСАХ» тем временем занялось въездами в город. За выходные коммунальщики привели в порядок Коммунальный мост, пл. Южную и прилегающие к ним транспортные развязки. В понедельник поливомоечная техника вышла на Богашевский тракт, чтобы промыть проезжую часть и барьерные ограждения, а механизированные звенья очищали прибордюрную часть по ул. Нахимова. Только за день в уборке города было задействовано 46 единиц спецтехники и более 140 сотрудников «ТомскСАХ».

Кстати, как сообщила пресс-служба мэрии, коммунальные службы перешли на летний режим работы еще в конце марта. И все благодаря тому, что зимой были эффективно организованы рыхление снега и его вывоз на отвалы. Так что, едва потеплело, САХ смогло приступить к мытью остановок, ограждений, подпорных стен, сбору вытаявшего мусора, очистке газонов. Значит, что до мая коммунальные службы наведут порядок на большей территории.

Только за день в уборке города было задействовано 46 единиц спецтехникиФото: из открытых источников

В среду «ТомскСАХ» вывело на городские магистрали специализированные «пылесосы» для вакуумной очистки улиц от песка и пыли. Мощные машины Dulevo и JOHNSTON – одновременно они увлажняют проезжую часть – были задействованы на участках пр. Кирова, ул. Учебной, Кулагина, Герцена, Московского тракта, пр. Фрунзе, на площади у вокзала Томск-I, а еще на ул. Белинского, Лебедева, Алтайской, Набережной Ушайки и в других местах. К сведению, вакуумно-подметальная техника работает со скоростью до 12 км/час, за один проход убирая до 2,5 метра ширины проезжей части.

Дезинфекция в общественных пространствах продолжалась в течение недели. Для томичей важно, что речь идет не только о центральной части города или территории вокруг крупных предприятий и общественных зданий, но и о «спальных» микрорайонах, об отдаленных местах.

Скажем, в Ленинском районе были обработаны скверы, парки и бульвары в конце пр. Ленина, на ул. Блок-Пост, Пролетарской, Интернационалистов, Смирнова, 79-й Гв. дивизии, Нижне-Луговой, Крымской, 5-ой Армии, Мельничной, Войкова, пр. Мира. А в Октябрьском районе подрядные организации провели санитарную обработку лестничных спусков – по Кузнечному взвозу, по ул. Технической, Загорной, Бирюкова, Клюева, Красногвардейской, пер. Карповскому, по Иркутскому тракту. Используется для этого все тот же «Дезарин», безопасный для людей и животных.

Параллельно на общественных пространствах и на «красных линиях» главных магистралей Томска шла комплексная уборка территории: сбор случайного мусора, прошлогодней листвы, сухих веток и травы. Если только за сутки коммунальные службы вывезли на полигон 177 тонн уличного смета и 58 «кубометров» мусора в мешках, можно представить себе масштабы уборки. Однако в трудовом порыве об угрозе COVID-19 никто не забывает! Все сотрудники работают с соблюдением масочного режима и на расстоянии друг от друга.

Все сотрудники работают с соблюдением масочного режимаФото: из открытых источников

В субботу-воскресенье дезинфицирующая обработка улично-дорожной сети продолжится. Между тем томский мэр выступил с новой инициативой: департаменту дорожной деятельности и благоустройства поручено приобрести дополнительно две единицы спецтехники для мытья проезжей части и тротуаров, которая производится в Кемеровской области.

Такая техника позволяет обрабатывать раствором гипохлорида натрия проезжую часть на ширину 16 метров. На ней установлены химически стойкие насосы, большая емкость для дезинфицирующего раствора и мощные разбрызгиватели. Обычными поливомоечными машинами и распылителями, которые имеются в распоряжении «ТомскСАХ», можно мыть остановки и тротуары. Но их производительность в разы меньше, чем у техники, которую намерен закупить муниципалитет.

Иван Кляйн подчеркнул: «В обычном режиме для города с населением порядка 600 тысяч этого достаточно. Но эпидемиологическая ситуация может развиваться стремительно. И мы должны заранее подготовить технические резервы, которые позволят нам быстрее и качественнее проводить дезинфекцию больших территорий».

Оборудование планируется приобрести в упрощенном порядке уже на следующей неделе. Оно будет использоваться для нужд города не только в период противоэпидемических мер, но и в обычном режиме.

Спецтехника для мытья проезжей части и тротуаровФото: Из открытых источников

Напоминаем: по всем вопросам, связанным с эпидемиологическим режимом в Томске и мерами профилактики коронавирусной инфекции, жители могут звонить на «горячие линии», указанные на официальном сайте МО «Город Томск».