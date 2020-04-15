Доверяй, но проверяй: кто контролирует наличие в томских магазинах товаров первой необходимости

Когда возникает экстренная ситуация, многие россияне начинают закупать продукты, даже если в этом нет реальной нужды. Так случилось и в Томской области, и по всей стране, когда 11 марта ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса. С другой стороны, недобросовестным коммерсантам введение запретительных мер дает повод повысить цены на товары первой необходимости. И это уже прямая задача всех уровней власти – установить жесткий контроль над торговыми надбавками.

Дефицита не наблюдается

На сегодняшний день в магазинах Томска не наблюдается дефицит продуктов питания, моющих и дезинфицирующих средств, а также средств личной гигиены. Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты районных администраций продолжают мониторинг цен и наличия товаров первой необходимости в торговых точках.

Кстати, сотрудники отделов потребительского рынка еще с 2014 года проводят еженедельный мониторинг цен на товары первой необходимости в крупных торговых сетях и магазинах шаговой доступности. В каждом районе еженедельно обследуется четыре магазина разной удаленности, где проверяются цены на 40 наименований товаров (хлеб, молоко, крупа, макаронные изделия, овощи, фрукты, чай и др.). Информация направляется для сводного анализа в городское управление экономического развития. Так вот, за весь обозначенный период не было отмечено резкого роста цен на товары выше уровня инфляции, за исключением сезонного повышения цен на фрукты и овощи.

С конца марта 2020 года по поручению мэра Томска Ивана Кляйна проводится мониторинг цен на товары повышенного спроса. Как рассказали в администрации Кировского района, в магазинах пару недель назад отмечался резкий рост цен на лимоны и имбирь. Торговые предприятия объясняли это увеличением цены у поставщиков.

Также наблюдался повышенный спрос на консервы, крупы, туалетную бумагу и дезинфицирующие средства, однако спустя время ажиотаж на данные товары снизился, а магазины завезли их в достаточном количестве. В настоящее время дефицита подобных товаров в магазинах Томска не отмечено.

Добавим, что ежедневно в областном центре представители районных администраций обследуют объекты потребительского рынка (магазины, торговые павильоны и аптеки) на соблюдение правил индивидуальной защиты и наличия средств личной гигиены. За две недели только в Кировском районе было обследовано около 400 объектов, в целом по городу – более тысячи. Эта работа будет продолжена до окончания в регионе периода самоизоляции, который решением губернатора Томской области Сергея Жвачкина продлен до 30 апреля.

Пик спроса пройден?

Еще 1 апреля заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что в стране пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях. «Пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет», – проинформировала ее пресс-служба.

Вице-премьер отметила, что склады торговых операторов и распределительные центры заполнены продуктами, в регионах делают минимум двухмесячный запас продовольствия, а власти следят за ситуацией «буквально в режиме онлайн» и реагируют на потребности региональных предприятий и торговых организаций.

В свою очередь, в администрации Томской области подтвердили, что ситуация с обеспечением социально значимой продукцией и ценами на нее не вызывает опасений. Руководители крупных предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности региона также заверили: даже в режиме полной самоизоляции перебоев с поставками продуктов питания не случится.

Ситуацию в торговых сетях не оставляют без внимания и надзорные органы. Как пишут «Известия», 14 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам регионов незамедлительно реагировать на завышение цен на социально значимые продукты.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили: несмотря на то, что в России на время борьбы с коронавирусом введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса, Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба выработали порядок взаимодействия при нарушении прав граждан.

Речь идет о проверках поступающей информации о завышении поставщиками и производителями товаров цен на социально значимую продукцию – муку, гречку, сахар и др. При выявлении фактов нарушений ценообразования на эти продукты прокуроры субъектов Федерации должны незамедлительно организовывать проверки вместе с ФАС.

Народная проверка

Помимо официального мониторинга, взялись за дело общественники с их принципиальным – и весьма въедливым – подходом. Первые рейды активистов «Бюро расследований» Общероссийского народного фронта в торговых сетях и магазинах шаговой доступности прошли на днях в 52 регионах России.

На складах некоторых сетевых ретейлеров запасы товаров обеспечены на два-три месяца, говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области Константин Юденко: «Мы уже провели первые рейды по торговым точкам Томска и в целом можем сказать, что ситуация с наличием и качеством продуктов питания в изученных нами сетевых магазинах и магазинах шаговой доступности в полном порядке. На прилавках есть все необходимое. В то же время покупатели отмечают, что цены на продукты за последнее время выросли».

– Многие сетевые магазины, супермаркеты отказались от привычных акций и скидок либо существенно сократили их объемы. А на ряд товаров, например, на те же лимоны, цены взлетели почти в два раза. Есть вопрос по ценам на гречку. Эта ситуация должна стать предметом пристального внимания для специалистов регионального управления ФАС, – сказано в сообщении ОНФ.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев заверил: «В регионах мы наладили оперативный мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Сейчас к нам подключились активисты ОНФ, которые оказывают неоценимую помощь антимонопольной службе, проверяя цены в магазинах, которые не охватываются нашим мониторингом. Первые выводы совпадают: оснований для беспокойства нет, в регионах сформированы необходимые товарные запасы, завышения розничных цен нет. По всем случаям отклонения от рыночного уровня цен принимаются необходимые меры антимонопольного реагирования».