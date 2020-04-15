Доверяй, но проверяй: кто контролирует наличие в томских магазинах товаров первой необходимости
Когда возникает экстренная ситуация, многие россияне начинают закупать продукты, даже если в этом нет реальной нужды. Так случилось и в Томской области, и по всей стране, когда 11 марта ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса. С другой стороны, недобросовестным коммерсантам введение запретительных мер дает повод повысить цены на товары первой необходимости. И это уже прямая задача всех уровней власти – установить жесткий контроль над торговыми надбавками.
Дефицита не наблюдается
На сегодняшний день в магазинах Томска не наблюдается дефицит продуктов питания, моющих и дезинфицирующих средств, а также средств личной гигиены. Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты районных администраций продолжают мониторинг цен и наличия товаров первой необходимости в торговых точках.
Кстати, сотрудники отделов потребительского рынка еще с 2014 года проводят еженедельный мониторинг цен на товары первой необходимости в крупных торговых сетях и магазинах шаговой доступности. В каждом районе еженедельно обследуется четыре магазина разной удаленности, где проверяются цены на 40 наименований товаров (хлеб, молоко, крупа, макаронные изделия, овощи, фрукты, чай и др.). Информация направляется для сводного анализа в городское управление экономического развития. Так вот, за весь обозначенный период не было отмечено резкого роста цен на товары выше уровня инфляции, за исключением сезонного повышения цен на фрукты и овощи.
С конца марта 2020 года по поручению мэра Томска Ивана Кляйна проводится мониторинг цен на товары повышенного спроса. Как рассказали в администрации Кировского района, в магазинах пару недель назад отмечался резкий рост цен на лимоны и имбирь. Торговые предприятия объясняли это увеличением цены у поставщиков.
Также наблюдался повышенный спрос на консервы, крупы, туалетную бумагу и дезинфицирующие средства, однако спустя время ажиотаж на данные товары снизился, а магазины завезли их в достаточном количестве. В настоящее время дефицита подобных товаров в магазинах Томска не отмечено.
Добавим, что ежедневно в областном центре представители районных администраций обследуют объекты потребительского рынка (магазины, торговые павильоны и аптеки) на соблюдение правил индивидуальной защиты и наличия средств личной гигиены. За две недели только в Кировском районе было обследовано около 400 объектов, в целом по городу – более тысячи. Эта работа будет продолжена до окончания в регионе периода самоизоляции, который решением губернатора Томской области Сергея Жвачкина продлен до 30 апреля.
Пик спроса пройден?
Еще 1 апреля заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что в стране пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях. «Пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет», – проинформировала ее пресс-служба.
Вице-премьер отметила, что склады торговых операторов и распределительные центры заполнены продуктами, в регионах делают минимум двухмесячный запас продовольствия, а власти следят за ситуацией «буквально в режиме онлайн» и реагируют на потребности региональных предприятий и торговых организаций.
В свою очередь, в администрации Томской области подтвердили, что ситуация с обеспечением социально значимой продукцией и ценами на нее не вызывает опасений. Руководители крупных предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности региона также заверили: даже в режиме полной самоизоляции перебоев с поставками продуктов питания не случится.
Ситуацию в торговых сетях не оставляют без внимания и надзорные органы. Как пишут «Известия», 14 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам регионов незамедлительно реагировать на завышение цен на социально значимые продукты.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили: несмотря на то, что в России на время борьбы с коронавирусом введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса, Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба выработали порядок взаимодействия при нарушении прав граждан.
Речь идет о проверках поступающей информации о завышении поставщиками и производителями товаров цен на социально значимую продукцию – муку, гречку, сахар и др. При выявлении фактов нарушений ценообразования на эти продукты прокуроры субъектов Федерации должны незамедлительно организовывать проверки вместе с ФАС.
Народная проверка
Помимо официального мониторинга, взялись за дело общественники с их принципиальным – и весьма въедливым – подходом. Первые рейды активистов «Бюро расследований» Общероссийского народного фронта в торговых сетях и магазинах шаговой доступности прошли на днях в 52 регионах России.
На складах некоторых сетевых ретейлеров запасы товаров обеспечены на два-три месяца, говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области Константин Юденко: «Мы уже провели первые рейды по торговым точкам Томска и в целом можем сказать, что ситуация с наличием и качеством продуктов питания в изученных нами сетевых магазинах и магазинах шаговой доступности в полном порядке. На прилавках есть все необходимое. В то же время покупатели отмечают, что цены на продукты за последнее время выросли».
– Многие сетевые магазины, супермаркеты отказались от привычных акций и скидок либо существенно сократили их объемы. А на ряд товаров, например, на те же лимоны, цены взлетели почти в два раза. Есть вопрос по ценам на гречку. Эта ситуация должна стать предметом пристального внимания для специалистов регионального управления ФАС, – сказано в сообщении ОНФ.
Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев заверил: «В регионах мы наладили оперативный мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Сейчас к нам подключились активисты ОНФ, которые оказывают неоценимую помощь антимонопольной службе, проверяя цены в магазинах, которые не охватываются нашим мониторингом. Первые выводы совпадают: оснований для беспокойства нет, в регионах сформированы необходимые товарные запасы, завышения розничных цен нет. По всем случаям отклонения от рыночного уровня цен принимаются необходимые меры антимонопольного реагирования».
Активисты Общенародного фронта инспектируют не только торговые точки, но и аптеки.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU