В городе и на селе: как в Томской области работают правила «другой жизни»

Режим полной самоизоляции, введенный в Томской области губернатором Сергеем Жвачкиным для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, продлится как минимум до 15 апреля. Территория нашего региона обширна, есть у нас такие отдаленные, труднодоступные местности, куда, казалось бы, не дотянется безжалостная и невидимая угроза. Но порядок для всех один: соблюдать его в равной мере обязано население и областного центра, и других городов, и сельских районов.

– До 15 апреля действуют все ограничения, введенные ранее. Напомню о них: покидать дома можно для выхода в ближайший магазин за продуктами, в аптеку или медучреждение, чтобы вынести мусор или выгулять собаку и, конечно, на работу, если организация продолжает деятельность. Пока мы не вводим в регионе систему пропусков, но давайте облегчим жизнь полицейским и санэпидназору, – заявил губернатор в своем обращении к жителям региона. – Нам нужно снизить риски, выиграть время у эпидемии.

Как на территориях удается соблюдать жесткий режим повышенной готовности и общей самоизоляции? Опытом «другой жизни» поделились главы еще двух муниципальных образований Томской области.

Нефтеград соблюдает запреты

Мэр городского округа Стрежевой Валерий ХарахоринФото: из открытых источников

Мэр городского округа Стрежевой Валерий Харахорин рассказывает:

– По объективной информации, обстановка у нас спокойная. Людей, инфицированных коронавирусом, в городе не выявлено. В режиме самоизоляции находится более 60 человек, приехавших из-за рубежа. Еще около 170 человек уже вышли из этого режима, признаков заболевания у них не обнаружено. Конечно, настороженность от этого не должна исчезать…

Определенная проблема возникла в городе нефтяников в связи с пассажирами, которые возвращаются в город через аэропорт Нижневартовска. «Как известно, главный санитарный врач Томской области издал распоряжение: всем, кто прибывает из Москвы в Томск, а аэропорт Богашево, проверяют температуру, вручают памятки и рекомендуют переходить в режим самоизоляции, – объясняет В. Харахорин. – Что касается Стрежевого и Нижневартовска, главный санврач по ХМАО такого распоряжения не издал до сих пор. Поэтому пассажиров, прибывающих в Нижневартовск из Москвы и Санкт-Петербурга, просто предупреждают о необходимости пройти этот 14-дневный карантин. А ведь многие оттуда едут в Стрежевой. Поэтому хочу настойчиво попросить всех соблюдать эти рекомендации, чтобы помочь избежать чрезвычайных ситуаций».

Сейчас в администрации Стрежевого на удаленном доступе работает около 20 специалистов разных направлений. Всем организациям, бюджетным и коммерческим, рекомендовано сотрудников отправить в отпуск, предоставить нерабочие дни либо дать возможность работать удаленно. С 7 апреля началось патрулирование улиц для выявления нарушений законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Информирование о правилах поведения в режиме самоизоляции ведется максимально оперативно на всех ресурсах городского округа. С 1 апреля организована горячая линия на период действия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области. За это время поступило более 120 звонков от жителей.

Создан в Стрежевом и волонтерский корпус из 20 человек на базе общественной приемной партии «Единая Россия». В первую очередь выполняются заявки по покупке продуктов первой необходимости и лекарств для пожилых стрежевчан. Обращений не так много, но это именно адресная помощь, необходимая конкретным людям.

– Все общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования городского округа Стрежевой весеннюю четверть начали в новом формате дистанционного обучения, – продолжает Валерий Михайлович. – Предварительно была проделана большая работа: разработан порядок дистанционного обучения, определены цифровые платформы для проведения в дистанционном режиме занятий, проведен мониторинг технического оснащения педагогов и обучающихся. Как в любых новых начинаниях, в дистанционном обучении есть проблемы, в частности, цифровые платформы нередко дают сбой из-за загруженности. Но педагоги вместе со специалистами стараются отладить этот процесс.

Что касается малого и среднего бизнеса, мэр Стрежевого не скрывает: «Общепит, сфера развлечений, оказание бытовых услуг населению: именно по их деятельности серьезно ударили введенные ограничения. Люди с нетерпением ждут дня, когда эти ограничения снимут. Чем больше продлится период запрета, тем сложнее будет предпринимателям вернуться в нормальный рабочий режим. На данный момент за льготными беспроцентными кредитами на выплату заработной платы в городской фонд поддержки малого предпринимательства пока обратилось два предприятия из сферы общепита. На эти цели планируется направить 10 млн рублей, которые своим решением выделил из регионального бюджета губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Но мы ожидаем, что получателей льготных кредитов будет гораздо больше».

Жители относятся с пониманием

Глава Асиновского района Николай ДанильчукФото: Из открытых источников

– Как только в регионе был введен режим повышенной готовности, мы создали в районе оперативный штаб, куда, помимо представителей местного самоуправления, вошли руководители подразделений Роспотребнадзора, полиции, здравоохранения, образования и других жизнеобеспечивающих служб и ведомств, – докладывает глава Асиновского района Николай Данильчук. – Заседания проводятся каждую неделю. Также при районной администрации работает телефонная «горячая линия», куда жители могут обратиться с вопросами, связанными с режимом самоизоляции и противодействия распространения коронавирусной инфекции. В Асине организовано патрулирование улиц полицейскими, которые выясняют у прохожих причины выхода из дома, проводят разъяснительные беседы. Могу сказать, что людей на улицах города стало значительно меньше: большинство асиновцев, особенно лица пенсионного возраста, стараются все-таки соблюдать самоизоляцию, осознают ее необходимость.

По словам главы, совместными усилиями полиции, врачей и Роспотребнадзора было организовано наблюдение за асиновцами, прибывшими из-за границы, на предмет соблюдения ими карантина.

– В общей сложности, таковых у нас в течение марта было около десяти человек в городе Асино и селе Батурино (в основном туристы, вернувшиеся из Таиланда и Вьетнама). Нарушений карантинного режима с их стороны зафиксировано не было. На сегодняшний день под наблюдением остается один человек, – рассказывает Николай Александрович. – В Асине закрыты салоны красоты, фитнес-залы, кафе работают на вынос или на доставку. Аналогичная ситуация и в других населенных пунктах, где имеются точки таких услуг. Закрыты для посетителей и кафе, расположенные на трассе вблизи Ягодного и в Ново-Николаевке. Соблюдение предписаний постоянно контролируется. Вопросов от предпринимателей, конечно, поступает много, главный из них – каким предприятиям можно работать, когда, какие условия необходимо обеспечить для работников? Консультируем, помогаем разобраться...

В сфере здравоохранения ситуация спокойная. Сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад, эпидпорог не превышен. В поликлинике временно не проводятся диспансеризация и вакцинация, приостановлены профосмотры. Отменены все платные услуги. На прием в поликлинику по предварительной записи могут попасть пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка может повлечь угрозу для жизни и здоровья. Все они на входе проходят через пост контроля, где им измеряется температура. В инфекционном отделении райбольницы выделено отдельное помещение для пациентов, поступающих с невыясненным диагнозом, но имеющих симптомы ОРВИ, гриппа, внебольничной пневмонии. Их обследуют, берут соответствующие анализы, и только после этого уже принимается решение о помещении в стационар. Все плановые госпитализации и операции пока приостановлены, посещения больных запрещены.

Должное внимание уделили местные власти и сфере образования. С 6 апреля все школьники Асиновского района перешли на дистанционное обучение. Из 293 педагогов 282 работают в дистанционном режиме, в том числе из дома – 204. Формы обучения подбирают в каждой школе в зависимости от возможностей учеников и учреждения. Например, в асиновской гимназии № 2 и средней школе № 1 уроки ведутся с использованием Skype, учебные материалы и задания отправляются детям по электронной почте, через мессенджеры в соцсетях. В отдаленных селах района, где отсутствует устойчивая мобильная связь, педагоги доставляют школьникам учебный материал и задания в бумажном варианте, через почтовые ящики у домов. «Мы приложим все усилия, чтобы в режиме самоизоляции ни один наш школьник не был изолирован от процесса получения знаний», – подытоживает глава.