Только в марте в Томскую область из-за границы прибыли 8685 человек

Сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин в очередной раз обратился к жителям региона:

- Уже многие дни мы с вами живём совсем другой жизнью, к которой нельзя привыкнуть. В этой жизни закрыто почти всё: от заводов до кинотеатров. Университеты и школы работают в дистанционном режиме. Бесконечно длятся нерабочие дни. Мы уже все знаем, что такое режим повышенной готовности и режим полной самоизоляции. Выучили, что из дома можно выходить только по крайней необходимости. Разве можно привыкнуть к такой жизни? Да нет, конечно. Но, поверьте, эпидемия коронавируса, от которого пока нет вакцины, нам просто не оставила выбора.

Он напомнил, что в мире больше миллиона заражены, больше 60 тысяч умерло. И люди умирают уже не только где-то там, в Европе или за океаном, но, к сожалению, и в нашей стране.

Отдельно губернатор обратился к тем, кто не понимает до конца опасности ситуации и нарушает режим.

- Вы можете не любить и критиковать власть и принимаемые нами меры. Но вы граждане нашей страны, вы жители Томской области. И будьте добры проявлять уважение к большинству, к тем, кто рядом. Ведь в конечном итоге именно из-за вас и вводятся такие жёсткие режимы ограничений. Если бы все были сознательными, наверное, их бы не потребовалось, - отметил в своем выступлении Сергей Жвачкин. - К сожалению, многие искренне не понимают, почему день и ночь работают наши медики, эпидемиологи, полицейские, власть, хотя в Томской области зарегистрировано пока всего три случая заболевания. Люди не понимают, потому что мы имеем дело с невидимым врагом.

Губернатор отметил, что ошибка Италии, Испании, США и других стран была как раз в том, что там ситуацию на начальном этапе оценивали по количеству больных.

Мы оцениваем ситуацию по количеству вновь прибывших – в первую очередь из стран и мест с высокой степенью заражённости, - объяснил он разницу в подходах. - Потому что именно они, а не те, кто уже в больницах, потенциально являются главной опасностью. Подчеркну ещё раз: коварство нового вируса в отсутствии каких-либо проявлений на первом этапе. В этот момент, если люди не изолированы, и происходит заражение.

Только в марте в Томскую область из-за границы прибыли 8685 человек. 2256 жителей Томской области прибыли только за последние две недели. Они вернулись из 50-ти стран мира, большинство из которых поражены эпидемией!

Все, кто прибыл из-за рубежа после 18 марта, а также их родные и близкие находятся на самоизоляции, под наблюдением врачей, властей, полиции. Это тысячи людей, и беспечное поведение любого из них может вызвать вспышку!

- Вот почему сегодня закрыто большинство учреждений и предприятий. Вот почему мы просим людей оставаться дома. Если мы не хотим повторить судьбу итальянцев, испанцев, американцев, нам всем нужно привыкнуть к этой другой жизни, - пояснил свою позицию глава региона. - Хочу, чтобы вы знали: мы готовы к любому развитию ситуации и делаем всё, чтобы уберечь Томскую область от эпидемии.

Для этого за городом открыт обсерватор, куда помещаются нарушители санитарного режима и иногородние граждане, прибывающие из Москвы и других зараженных регионов. Оборудована для приёма тяжёлых пациентов вторая медсанчасть Томска. В круглосуточном режиме решаются десятки других вопросов, которые на горячих линиях и в социальных сетях задают томичи.

За каждым из прибывших из-за границы, за их семьями установлен контроль. Идут проверки всех, кто находится на самоизоляции дома, отслеживается их состояние здоровья.

- Мы гордимся нашими медицинскими работниками, сотрудниками полиции, которые каждый день выполняют эту тяжёлую, но необходимую работу, - продолжил Сергей Жвачкин. - Вы знаете, что я сам пришёл во власть из бизнеса, я никогда в жизни не был чиновником. Поэтому я как никто понимаю, как сегодня тяжело предпринимателям. Но когда мы стоим перед выбором - жизнь или деньги, выбор для меня очевиден.

Конечно, тяжело привыкнуть к этой новой другой жизни. В Сибирь пришла настоящая весна, и пусть ещё не везде растаял снег, но солнце светит почти как в мае, уже пошла Обь и вот-вот пойдёт Томь.

Конечно, в такую погоду мамам с младенцами можно погулять с коляской во дворе собственного дома. Но не собираясь вместе с подругами, а исключительно с семьёй, - обратился губернатор к молодым родителям. - Сегодня многие стремятся выехать на дачи, на мичуринские участки. Давайте договоримся: это можно сделать, но только своей семьёй, только с теми, с кем вы находитесь на самоизоляции. Никаких массовых выездов и компаний быть не может, иначе будет грош цена нашей самоизоляции. Договорились? Я ещё раз обращаюсь ко всем. Давайте относиться бережно друг к другу. Мы должны объединиться, чтобы справиться с этим невидимым врагом. И у нас всё получится, если будем ответственными к себе и к тем, кто рядом. Давайте немного потерпим, ограничим себя в том, к чему привыкли. Давайте привыкнем к этим неудобствам. Давайте побудем дома, с семьёй, с близкими, чтобы сберечь себя и других. Я верю, вместе мы справимся!