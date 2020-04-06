2020-04-06T09:32:49+03:00
Общество

Работа не прекращается даже в выходные

Как волонтеры помогают пожилым и маломобильным томичам в период самоизоляции
Елена Реутова
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Волонтеры призывают в своих ряды неравнодушных томичейВолонтеры призывают в своих ряды неравнодушных томичейФото: с сайта регионального отделения ОНФ.
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С момента начала работы волонтерского штаба по оказанию адресной помощи пожилым и маломобильным людям из-за распространения коронавируса в Томской области прошло меньше двух недель. За этот короткий срок волонтеры оказали помощь более, чем 250 пожилым и маломобильным людям с доставкой продуктов и лекарств. Некоторые люди обращаются уже по второму разу.

Возможности штаба растут с каждым днем вместе с количеством волонтеров. Сегодня в команде добровольцев уже больше 200 человек. За 12 дней с начала работы число добровольцев увеличилось в семь раз. Теперь это уже не только студенты Сибирского государственного медицинского университета, «Волонтеры-медики», активисты Общероссийского народного фронта, участники команды «Молодежки ОНФ», «Волонтеры Победы», но и ребята из других университетов и просто неравнодушные томичи. После прохождения обязательного обучение и инструктажа, они помогают пожилым и маломобильным жителям Томской области справиться с трудностями в непростой эпидемиологической ситуации.

Задачи у волонтеров разные: организация работы штаба, формирование заявок, добровольцы выездных групп, онлайн-волонтеры - работы хватает всем. Волонтеры доставляют продукты питания, лекарственные препараты и оказывают посильную помощь на местах, соблюдая все необходимые меры безопасности.

- Самые трудные заявки связаны с покупкой лекарств, особенно по рецепту. Сначала необходимо приехать на адрес к заявителю, взять рецепт, затем поехать в аптеку, которая, как правило, находится далеко, потому что нужно приобрести конкретные лекарственные препараты. Конечно, это отнимает много времени. Но нас трудности не пугают! Мы с удовольствием помогаем всем, кто обращается на горячую линию, - рассказала участница томской команды «Молодёжки ОНФ» Ирина Никифирова.

Продукты, лекарства и товары первой необходимости приобретаются волонтерами за счет самих граждан. Волонтерский штаб просит формировать списки продуктов так, чтобы их хватило как минимум на неделю. Это нужно для того, чтобы в первую очередь сократить количество контактов.

- Волонтерами могут стать все желающие. На выезде работают добровольцы от 18-ти лет и старше, ребята помладше помогают принимать заявки и обзванивать по ним, вести социальные сети. Нам очень нужна помощь всех неравнодушных, — призывает присоединиться координатор волонтерского штаба, координатор томского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Алексей Филимонов.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ.

Оставить заявку на оказание помощи можно по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11. В колл-центре звонки принимают круглосуточно.

Ежедневно волонтеры покупают продукты тем, кто не может выйти из дома Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Ежедневно волонтеры покупают продукты тем, кто не может выйти из домаФото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Томичей просят составлять списки необходимого на неделю Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Томичей просят составлять списки необходимого на неделюФото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Покупки проводятся за счет обратившихся Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Покупки проводятся за счет обратившихсяФото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Без помощи не останется никто Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Без помощи не останется никтоФото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Отработано уже более 250 заявок Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Отработано уже более 250 заявокФото: с сайта регионального отделения ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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