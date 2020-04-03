Сергей Жвачкин: «Человеческая жизнь важнее прибыли!»

Сегодня по итогам оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции губернатор Томской области принял решение сохранить введенный в Томской области режим полной самоизоляции до 15 апреля. Мы собрали главные тезисы из его выступления.

Другого выхода нет

«Президент России Владимир Путин своим Указом продлил в стране нерабочий период до 30 апреля. Глава государства принял единственно верное решение для сохранения жизни и здоровья людей. При этом заработная плата будет сохранена — об этом прямо говорится в Указе главы государства. И за исполнение этого требования руководители и владельцы бизнеса несут персональную ответственность. Решение для власти, для работодателей непопулярное. Но поверьте, другого выхода из сложившейся ситуации нет: человеческая жизнь важнее прибыли!»

В регионе до 15 апреля сохранится режим самоизоляции

«Президент оставил за региональной властью право самостоятельно устанавливать на территориях свой режим по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. И я принял решение сохранить ранее введенный в Томской области режим полной самоизоляции до 15 апреля. Мы его не облегчаем, но и гайки не закручиваем. До 15 апреля действуют все ограничения, введенные ранее. Напомню о них: покидать дома можно для выхода в ближайший магазин за продуктами, в аптеку или медучреждение, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, и конечно на работу, если организация продолжает деятельность».

Выходя на улицу, возьмите с собой документы

«Пока мы не вводим в регионе систему пропусков, но давайте облегчим жизнь полицейским и санэпидназору. Если мы идем на улицу, давайте брать с собой как минимум удостоверение личности, а лучше служебное удостоверение или справку в произвольной форме от работодателя».

Салоны красоты и спортклубы закрыты, детские сады – в режиме дежурных групп

«Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп. С понедельника, 6 апреля, мы возобновляем работу системы школьного, профессионального и высшего образования — но только в дистанционном формате. Классные руководители и преподаватели должны связаться с родителями, учениками и студентами. Каникулы окончились, начинается учеба — пусть и дистанционная, на дому».

Под наблюдением несколько тысяч томичей

«Объявленная президентом по всей стране нерабочая неделя и наш региональный режим полной самоизоляции дают результат: темпы распространения инфекции снижаются. В Томской области двое больных, но это никого не должно расслаблять. Под наблюдением врачей у нас в Томской области сейчас находятся несколько тысяч человек, прибывших из-за границы и тех, с кем они контактировали. Несознательность любого из них может привести к вспышке. Нам нужно снизить риски, выиграть время у эпидемии».

Ради нашего с вами здоровья

«Сегодня государство бросило все ресурсы на адресную поддержку людей и экономики. Благодаря неравнодушию томичей, у нас растет волонтёрское движение, к социальным программам подключается бизнес, предприятия осваивают дистанционные форматы работы. Не так быстро, как хотелось бы, но образ жизни людей, модели экономической деятельности подстраиваются под трудные, непривычные реалии сегодняшнего дня. Давайте потерпим еще совсем немного, в первую очередь, ради самих себя, нашего с вами здоровья».