2020-04-02T11:27:28+03:00
Коронавирус Covid-19

После введения режима самоизоляции улицы Томска опустели

Власти региона призывают жителей оставаться дома и беречь себя
Елена Реутова
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На солнечной набережной - редкие прохожиеНа солнечной набережной - редкие прохожиеФото: Фото автора.
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Несмотря на теплую солнечную погоду, даже центр города выглядит непривычно пустынным. Хотя прямого запрета на выход из дома нет, уже сегодня на улице к прогуливающемуся человеку может подойти сотрудник полиции. Штраф за это не предусмотрен, но такого гражданина ждет разъяснительная беседа и убедительная просьба вернуться домой. Но и сами томичи не торопятся на улицу.

Сегодня тот случай, когда можно справиться с большой проблемой просто не выходя из дома без острой необходимости. Берегите себя и своих близких, и оставайтесь дома!

Патрули действительно попадаются на улицах чаще, чем обычно Фото: Фото автора.

Патрули действительно попадаются на улицах чаще, чем обычноФото: Фото автора.

Пробок нет даже в час пик Фото: Фото автора.

Пробок нет даже в час пикФото: Фото автора.

площадь пустует Фото: Фото автора.

площадь пустуетФото: Фото автора.

на улицах непривычно пустынно Фото: Фото автора.

на улицах непривычно пустынноФото: Фото автора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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