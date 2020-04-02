После введения режима самоизоляции улицы Томска опустели

Несмотря на теплую солнечную погоду, даже центр города выглядит непривычно пустынным. Хотя прямого запрета на выход из дома нет, уже сегодня на улице к прогуливающемуся человеку может подойти сотрудник полиции. Штраф за это не предусмотрен, но такого гражданина ждет разъяснительная беседа и убедительная просьба вернуться домой. Но и сами томичи не торопятся на улицу.

Сегодня тот случай, когда можно справиться с большой проблемой просто не выходя из дома без острой необходимости. Берегите себя и своих близких, и оставайтесь дома!

Патрули действительно попадаются на улицах чаще, чем обычноФото: Фото автора.

Пробок нет даже в час пикФото: Фото автора.