2020-04-01T15:17:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Деев: «Ответственность за распространение COVID-19 будет лежать на каждом, кто ведет себя беспечно»

Заместитель губернатора рассказал, зачем в Томской области ввели режим самоизоляции
Елена Реутова
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Иван Деев призвал томичей соблюдать режим самоизоляцииИван Деев призвал томичей соблюдать режим самоизоляцииФото: Фото автора.
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В ближайшие две недели томичам предстоит провести в режиме самоизоляции.

- Обращаю ваше внимание, что разобщение является ключевым звеном в профилактике распространения любых вирусных инфекций, в том числе нового коронавируса, - обратился к томичам заместитель руководителя оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией Иван Деев. – Именно поэтому мы говорим гражданам: «если можете остаться дома – останьтесь дома».

Уважительной причиной для покидания места жительства может стать необходимость пойти работу, в аптеку или магазин, обращение за медицинской помощью, выгул домашнего животного и вынос мусора.

- Режим самоизоляции введен для того, чтобы каждый еще раз осознал свою роль в борьбе с эпидемией и принял для себя единственно верное решение: без веской причины из дома не выходить. Мы привыкли все время задавать вопрос: а как это будет контролироваться? А почему мы не задаем себе другой вопрос: а что будет, если я этого не буду делать? Если я встречусь с друзьями и возможно принесу инфекцию домой, где живет любимая бабушка, которая находится в группе риска? Сегодня главное, что должно занимать внимание каждого – не то, как чувствуют себя пациенты с уже верифицированным коронавирусом, а то, что завтра, если мы ничего не сделаем, будет пятый, десятый, сотый заболевший. Мы же разумное общество и способны оценить опасность, - призвал жителей региона к ответственному соблюдению режима самоизоляции замначальника оперштаба.

Тем не менее, уже сегодня на улице к прогуливающемуся человеку может подойти сотрудник полиции с вопросом о цели выхода из дома. Штраф за это не предусмотрен, но такого гражданина ждет разъяснительная беседа и убедительная просьба вернуться домой.

Куда более жестко контролируется соблюдения режима самоизоляции теми, кто вернулся из зарубежной поездки. Сотрудник полиции может сделать это либо придя непосредственно к месту самоизоляции и через дверь оповестить о необходимости оставаться там, либо посредством телефонного звонка.

- На этой неделе коллеги из полиции начали проводить повторные обходы, - отметил Иван Деев. - Они это делают вместе с сотрудниками районных администраций. Также контролем занимаются врачи. Если они не находят такого человека на адресе, они информируют Роспотребнадзор, специалисты которого выписывают соответствующее постановление.

Теплая солнечная погода так и зовет на прогулку. Но сегодня ситуация складывается таким образом, что массовые скопления людей могут нести опасность заражения вирусной инфекцией, вакцины от которой на данный момент еще нет.

- Не надо никого подвергать риску. Нужно обратиться к собственному самосознанию и сделать то, что власть просит от граждан, чтобы не допустить эпидемии – соблюдать самоизоляцию. Потому что если вдруг это случится, ответственность за это будет лежать на каждом, кто ведет себя беспечно, - резюмировал Иван Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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