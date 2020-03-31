«Горячие линии» Томской области в условиях коронавируса

Коварство нового вируса в том, что он может проявиться не сразу, а в течение двух недель. Для того, чтобы снизить вероятность заражения и минимизировать контакты между людьми, эта неделя объявлена нерабочей. Закрыли свои двери для личных посещений многие учреждения. О том, где можно узнать подробности об их работе – в нашем материале.

Здоровье

В Томской области временно отменено проведение профосмотров и диспансеризации, а также частично переносятся плановые госпитализации. Для защиты и профилактики вирусных инфекций медики настоятельно рекомендуют ограничить авиаперелеты, по возможности воздержаться от посещения общественных мест, избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Регулярно мыть руки и стараться не трогать грязными руками глаза, рот и нос.

Для томичей работает круглосуточная «горячая линия» Департамент здравоохранения Томской области по коронавирусу, гриппу и ОРВИ: 8-800-350-8850 (звонок бесплатный), (3822) 516-616 (звонок по «межгороду» платный).

Образование

Как сообщалось ранее, до 5 апреля школьники и студенты – на каникулах. Начиная с 6 апреля ученики школ будут переведены на дистанционное обучение. Детские сады будут работать в режиме свободного посещения.

Для родителей Департамент общего образования Томской области открыл «горячие линии». По вопросам режима работы детских садов можно позвонить по телефонам (3822) 51-22-70, 51-49-61, по школьному образованию — (3822) 51-53-08, 51-49-61, по дополнительному образованию (работе кружков, секций и пр.) — (3822) 51-66-59, 51-22-67.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Почта

С 30 марта по 1 апреля отделения почтовой связи в Томской области будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме, доставляя и обрабатывая корреспонденцию и посылки. Об изменении графика после 1 апреля УФПС сообщит дополнительно.

Налоговая

С 30 марта по 3 апреля 2020 года приостанавливается прием и обслуживание граждан в налоговых инспекциях и их подразделениях. Начиная с 6 апреля, обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться исключительно по предварительной записи в электронном сервисе «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России.

Тем, кто уже записался на прием в инспекцию с 30 марта по 3 апреля, необходимо выбрать другие даты для посещения и записаться еще раз.

При этом даже по предварительной записи через сервис не будут обслуживаться посетители с детьми, а также граждане старше 65 лет, так как они являются наиболее уязвимыми в условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации. Также временно приостанавливается прием налогоплательщиков в установленные ранее субботние дни.

По всем вопросам можно обращаться в Единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22, а также телефон справочной службы регионального УФНС +7 (3822) 28-00-28.

Центры социальной поддержки населения

Личный прием граждан прекращен с 30 марта по 3 апреля. Все посетители центров, которые предварительно записались на прием в эти дни, проинформированы по телефону о переносе записи.

Ответы на вопросы по мерам социальной поддержки и социальному обслуживанию можно получить по телефону «горячей линии» департамента социальной защиты населения Томской области (3822) 60-27-99.

Пригородный и междугородний транспорт

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области открыл «горячую линию» по вопросам обслуживания населения воздушным, железнодорожным, автомобильным (на межмуниципальных междугородных и пригородных маршрутах) транспортом в условиях пандемии коронавируса.

Номер телефона «горячей линии»: 8-800-350-53-63 (звонок бесплатный). Время работы операторов — с 9 до 18 часов.

Кроме того, работают телефоны и сайты справочных служб: Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00, +7 (499) 605-20-00.

Справочная аэропорта «Богашево»: 8 (3822) 932-700.

МФЦ «Мои документы»

С 30 марта до конца нерабочей недели работа офисов приостановлена. Запись на прием возобновится с началом работы МФЦ.

Информацию об услугах и необходимом пакете документов для оформления услуги заявители по-прежнему могут узнать в «личном кабинете» или в мобильном приложении.

Индустрия красоты и общественное питание

Начиная с понедельника, 30 марта, и до воскресенья, 5 апреля включительно, предприятия общественного питания могут продолжать работу только в режиме продажи еды навынос, без приема посетителей внутри помещений. Также приостановлена работа организаций индустрии красоты: массажных салонов, парикмахерских.

Работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах приостановлена до 1 мая.

Спорт

В соответствии с решением регионального оперативного штаба, фитнес-центры, спортивные клубы и школы с 31 марта по 5 апреля не будут проводить занятия. Временно прекращены тренировки в муниципальных детских спортивных школах, Центре водных видов спорта «Звездный», спортивном комплексе «Юпитер» и других объектах.

Получить дополнительную информацию по работе спортивных учреждений региона можно по телефону горячей линии департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области: (3822) 53-15-93 (с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов).