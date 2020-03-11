Томич молотком разгромил телевизоры в магазине бытовой техники

Около 9 часов вечера во вторник,10 марта, в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томка поступило сообщение, что по адресу ул. Красноармейская а магазине «ДНС» мужчина молотком повредил бытовую технику.

Для проверки информации незамедлительно выехали сотрудники полиции, которыми был установлен предполагаемый мужчина. Он был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, в настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего; по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Видео инцидента, сделанное с камер наблюдения магазина, практически сразу появилось в соцсетях.

Что заставило томича устроить погром пока не известно.