Гуматы, рапс и пчелы

В ходе подготовки к посевной-2020 председатель Совета регионального отделения «Зеленых» Андрей Монастырев и руководитель областного общества пчеловодов Андрей Комоедов представили специалистам АПК Томской области ряд предложений.

Жидкий торф для роста растений

Планирование количества удобрений и пестицидов для сохранения будущего урожая - время серьезных раздумий для фермеров. С одной стороны, химикаты способствуют увеличению урожайности, с другой - настоящему хозяину всегда хочется, чтобы сельхозпродукция была максимально экологически чистой и вкусной. Однако популярное сегодня внедрение т.н. «органической продукции», изготовленной без использования (либо с меньшим использованием) синтетических пестицидов и синтетических минеральных удобрений, приводит к снижению урожайности и повышению цен. Это неоспоримый экономический факт, поэтому большинство агрономов находят свою «золотую середину»: планируют необходимое количество вносимых фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и прочих ядохимикатов и вместе с тем - удобрений, компенсирующих их губительное действие.

В Томской области, в отличие от Европы и европейской части России, фермеры в использовании пестицидов довольно сдержанны (за сезон, как правило, проводят не более четырех обработок). Любовь к экологически чистому продукту подтверждает и тот факт, что наш регион, как объявил недавно замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, является лидером по экспорту и производству органической продукции (выращенной с оптимальным применением химии).

Но тем не менее каждый контакт с пестицидами для растения является серьезным стрессом (не говоря уже о вреде находящихся рядом пчел, животных и людей). Поэтому одновременно с химобработкой управляющий директор ООО «Сибурметахим» и руководитель региональных «Зеленых» Андрей Монастырев предлагает применять отечественные гуминовые удобрения, созданные на основе глубокой переработки торфа.

- Наши гуматы являются своего рода мобильным реанимационным комплексом для растений, «капельницей», после которой наблюдается их восстановление за считанные часы, - подчеркивает Андрей Федорович.

Разработанный и выпускаемый в рамках программы «Природная энергия торфа», жидкий концентрированный препарат «Гумофит» томской компании «Сибурметахим» в 2019 году стал победителем сибирского этапа Международного конкурса «Лучшие товары и услуги - ГЕММА». Прошлым летом это органическое, экологически чистое удобрение прошло успешные испытания на полях крупных сельскохозяйственных предприятий. Так, только при одной обработке препаратом урожай яровой пшеницы увеличился почти на 5 ц/га, рапса - на 3,1 ц/га. А при условии соблюдения всех технологий его применения урожай некоторых сельскохозяйственных культур, как гарантируют производители, может превзойти самые смелые ожидания!

По словам главного технолога ООО «Сибурметахим» Николая Конева, содержащий наибольшую (по сравнению с аналогами) концентрацию гуминовых и фульвовых кислот (основных компонентов роста живых организмов), «Гумофит» не только способствует ускоренному росту и увеличению урожайности сельхозкультур. Он улучшает адаптацию почвы к химикатам и способствует восстановлению плодородного слоя. «Гумофит» прекрасно сочетается с другими химическими препаратам (в частности, стабилизирует азот и повышает эффект от его внесения, препятствует накоплению нитратов в растении, нейтрализует тяжелые металлы и токсичные химикаты», - подчеркнул Конев.

…и для здоровья «полосатых помощников»

Еще одной проблемой, требующей решения накануне посевной - 2020, по мнению Андрея Монастырева, является высокий показатель смертности пчел. (По данным Минсельхоза РФ, к концу июля в 25 регионах страны погибло 39,6 тысячи пчелосемей. - Ред.) Они, как известно, играют важную роль в сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве и регулировании климата. Как заметил председатель томских «Зеленых», тенденция к сокращению опыления пчелами сельхозкультур, напрямую связанная с их урожайностью и в итоге - с качеством нашего питания, наблюдается по всему миру уже много лет.

В Томской области, в частности, мощным привлекающим фактором для пчел является рапс. Из года в год площадь его посадок растет: ставку на рапс сделали местные власти, планируя увеличение экспортного потенциала Томского региона за счет строительства завода по производству рапсового масла. Однако, как отмечают специалисты, это очень требовательная к уходу культура. Из-за вредителей, например, за три дня можно потерять весь урожай. В борьбе с паразитами типа капустной моли поможет только химобработка. Но рапс является также и сильным медоносом, в период цветения на него активно слетаются пчелы. Они-то и страдают от пестицидов. В такой ситуации, добавил Андрей Монастырев, применение наших гуматов является еще одним плюсом. Ведь, благодаря буферным свойствам, препарат защищает от токсинов не только растения, но и пчел.

Справка КП

Минсельхоз России сообщил, что по состоянию на 29 июля в 25 регионах погибло 39,6 тысячи пчелосемей, что составляет 1,3 % от их общего количества в РФ (3,09 миллиона пчелосемей). Случаи массовой гибели наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Татарстане, Башкирии, Томской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Ульяновской, Курской областях и в Алтайском крае. Минсельхоз и Россельхознадзор прямо связали эти факты с неконтролируемым применением пестицидов и химикатов в сельскохозяйственной отрасли. В Минсельхозе напомнили аграриям о необходимости предупреждать пчеловодов о планах применять пестициды не позднее чем за три дня до обработки посадок. Еще одной причиной гибели пчел назвали неосведомленность самих пчеловодов в вопросах безопасности своих подопечных.

Нужно отметить, что в Томской области смертность «полосатых помощников» прошлым летом наблюдалась не в таком количестве, как в соседних регионах. Ситуацию с массовой гибелью пчел прокомментировали в хозяйстве - ведущем поставщике рапса в регионе.

- На здоровье пчел, опыляющих поля с цветущими сельхозкультурами, влияют два фактора. Прежде всего - часы обработки химикатами. Мы проводим ее только в ночное время, до того, как пчелы вылетают, обрабатывать днем категорически запрещено, - говорит Сергей Сороченко, главный агроном «Агрофирмы «Межениновская». Еще, по его словам, во время цветения и опыления очень важен выбор ядохимикатов для обработки (системные или контактные виды, здесь подход индивидуальный).

Взаимоотношения томских аграриев и пчеловодов, а также - перспективы развития пчеловодства Андрей Монастырев обсуждал на днях с председателем правления Общества пчеловодов Томской области Андреем Комоедовым. Пчеловоды региона еще несколько лет назад разработали экономически обоснованный проект развития промышленного пчеловодства в области. Его реализация сейчас зависит только от заинтересованности крупных сельхозпроизводителей.

По словам Андрея Комоедова, потребность в качественном меде сегодня очень велика как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Учитывая растущий тренд, направленный на здоровое питание и образ жизни, потребление меда как природного источника витаминов и минералов, увеличивается. Главный пчеловод области также сообщил, что, помимо самой продукции, высока функциональная роль пчелы в экосистеме региона в целом. (В СССР, к примеру, проводились исследования, в результате которых было доказано увеличение урожайности в зоне облета пчелы.)

Флагманом развития пчеловодства в России сегодня является Алтайский край. Как утверждает председатель правления национальной Ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства Сергей Татстан, отрасль позволяет получать мультипликативный эффект. Это и новые рабочие места, и повышение урожайности, и производство экологически чистого натурального продукта. Понимая, какую пользу принесет сотрудничество, Союз пчеловодов Алтайского края, к примеру, вступил в Союз крестьянско-фермерских хозяйств области. При содействии Администрации региона фермеры уже начинают оплачивать работу пчеловодов. Более того, внедряется такая практика, как посев специальных площадей, которые носят название цветочно-нектарного конвейера. «Очевидно, что для производства конкурентной продукции необходимо иметь высококачественное сырье, именно поэтому животные нуждаются в сбалансированных натуральных кормах. Опыленные растения буквально напитываются всеми необходимыми веществами, говорит Татстан.

- Урожайность напрямую зависит от качества опыления. Поэтому в колхозах, специализирующихся на растениеводстве, всегда были собственные пасеки, - отмечает Комоедов. - Сегодня в европейских странах, Канаде, США такие пасеки получают субсидии от государства, контракты от фермеров для опыления полей (установка передвижных пасек) и повышения урожайности.

Потомственный пчеловод Андрей Комоедов и его коллеги уверены, что сегодня сложились реальные предпосылки для поднятия отрасли пчеловодства в Томской области на новый уровень. Необходимо создание пчелопитомника (репродуктора), предполагающего получение и разведение чистопородных пчел. Томские пасечники и ученые делают ставку на среднерусскую пчелу. Благодаря своим уникальным качествам (высокая адаптированность к продолжительной зиме и болезням, наличие бурного летнего взятка, высокого качества продукции и др.) она, по мнению профессионалов, вполне способна восстановить генофонд сибирских пчел.

Председатель регионального отделения партии «Зеленые», изучив проект Андрея Комоедова, предложил действовать сообща, знакомя аграриев области с потенциалом ее естественных природных ресурсов. В частности предлагая рассматривать возможность создания в регионе промышленных пасек и репродуктора среднерусской пчелы, использования гуматов на полях Томской области для стабилизации экологической обстановки и пр.

Справка КП

По мнению президента Российского национального союза пчеловодов Арнольда Бутова, главная причина гибели пчел в том, что российские фермеры закупили сильнодействующий яд, пестициды, которые были отменены в Европе. Когда их применение запретили, производители резко снизили цены, чем привлекли российских посредников. Аграрии решили их купить и применяли пестициды без сертификата.

В свою очередь, президент Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс пояснил, что к гибели пчел могло, вероятно, привести безответственное отношение фермеров и отдельных пасечников.

В России законодательством регламентировано применение пестицидов и агрохимикатов. Одно из требований гласит, что об обработке должны предупреждать заблаговременно.

Андрей Монастырев также предложил председателю Общества пчеловодов сотрудничество при внедрении на рынок натуральной гуминовой кормовой добавки для пчел. В рамках программы ПЭТ «Сибурметахим» уже начал проводить исследования гуминовых кислот в качестве фактора повышения биологических особенностей пчелиных семей. Ветеринарный препарат «Сибурметахима» «Гумовет» сейчас активно используется в северных районах для сельскохозяйственных животных и птиц. В качестве добавки в пищу и воду он укрепляет иммунную систему организма, устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным факторам (стрессу, перепаду температур и др.), обеспечивает сохранность организма от желудочно-кишечных, респираторных заболеваний и др. Как раз то, что нужно сейчас нашим пчелам!

Таким образом, в Томской области появился весьма перспективный альянс фермеров, пчеловодов и производителей средств защиты растений. Объединение взаимовыгодное, ведь если в области будут в большом количестве использовать торфяные удобрения, выращивать рапс и другие ценные культуры, разводить пчел - наш край будет процветать!

- А мы, в свою очередь, надеемся на понимание и поддержку со стороны областной администрации, - добавил Андрей Монастырев.