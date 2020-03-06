Куда сходить в праздничные выходные в Томске?

На главной площади

8 марта в 15.00 на сцене на площади Новособорной пройдет большая праздничная программа «Женщина! Весна! Любовь!», посвященная Международному женскому дню. Гостей праздника ждут выступления артистов - ансамбля «Колорит», братьев Лубенских и сольные номера от вокалистов. Также пройдут танцевальные интерактивы, игра «Пусть говорят, или о чем говорят мужчины 8 марта». В ходе конкурсов девочки посоревнуются в создании нарядов из подручных материалов. А любители социальных сетей смогут поучаствовать в insta-марафоне, выполняя креативные задания ведущего и публикуя снимки и видео у себя на странице. Самые активные получат билеты в зрелищный центр «Аэлита» и купоны на аттракционы в Городской сад. (0+)

Масштабно

В субботу в 12.00 в поселке Белый Яр Верхнекетского района откроется праздник охотников «Большой Амикан». Гостей и участников ждет обширная программа. Команды из районов Томской области посоревнуются в охотничьей эстафете и гастрономическом конкурсе. Охотники также пройдут эстафету, продемонстрируют мастерство в стрельбе из арбалета, езде на снегоходах и приготовлении строганины. Хозяева четвероногих питомцев представят выводку собак.

Также впервые на Празднике охотника будет работать новая стационарная площадка «Охотничья заимка». На ее территории построены охотничья избушка, лабаз, амбар, ограждение и выполнено благоустройство. (0+)

Большой Амикан вошел в топ лучших мероприятий РоссииФото: Личная страница Вконтакте

Неожиданно

А вы слышали, как звучит музыка из любимого многими сериала «Игры престолов» на органе?

7 марта в 19:00 в органном зале будет звучать непривычная музыка. Мария Блажевич включила в концерт фантазии для органа на темы Р. Джавади из первого, второго, третьего, шестого, седьмого и восьмого сезонов, а также попурри на лучшие темы сериала. Некоторые песни, как Lannister's song – Rains of Castamere, прозвучат в исполнении солистов Томской филармонии, а музыка из шестого сезона будет исполнена на органе и фортепиано. (12+)

Концерт органной музыки, который ломает стереотипыФото: из открытых источников

За чашкой чая

В субботу, 7 марта с 15 до 17.00 приятный сюрприз ждет милых дам в Первом музее славянской мифологии. На экскурсии «Женский мир в русской традиции» гостьи узнают, чем жила женщина старого мира, как росла, как выходила замуж, чем и как занималась в быту, во что одевалась, во что верила. Сделают своими руками куколку-оберег на удачу - для себя или в подарок. В завершение экскурсии за разговорами да чаем посмотрят документальный фильм. (250 руб., 12+)

Там же в Международный женский день можно будет поучиться валянию и декорированию бус из шерсти (12:00-13:30, 220–250 руб.).

Экскурсия, мастер-класс и чаепитие - три удовольствия в одном местеФото: из открытых источников

Квест в музее

7 марта в Музее истории Томска пройдет игровой квест «Пленница Басандая»

В каких томских историях и легендах упоминается имя хана Басандая, ребята смогут узнать, став участниками тематической игры-квеста. Красавица Тома попадает в заточение к страшному хану Басандаю, для того чтобы выбраться, ей необходимо испечь любимые пряники хана. Но сложность в том, что в ее темнице совсем ничего нет, и наши герои должны ей помочь: намолоть муку, собрать яйца, сделать красивую глазурь и многое другое.

В конце игры дети спасут Тому и получают в благодарность вкусные медовые пряники.

Время: с 13 до 14.00, цена - от 200 руб. (6+)

Квест в музее - новый форматФото: из открытых источников

Подарок для мамы

Если кто-то еще не успел сделать подарок для мамы или бабушки, исправить положении можно будет на мастер-классе «Мамин подарок», который пройдет в Музее истории Томска 7 марта.

Мальчишкам и девчонкам предлагают научиться изготавливать украшения в технике кабошон с применением эпоксидной смолы. Основой для украшения послужат элементы гербария, заботливо собранного этим летом сотрудниками музея в фитозоне Воскресенской горы. Цена - от 150 руб. (6+)

Лучший подарок - сделанный своими рукамиФото: из открытых источников

Спецпоказ

В субботу в 17.00 в томской «Аэлите» пройдет спецпоказ документального фильма «Критик» о легендарном музыкальном критике и журналисте, самом первом ди-джее СССР и организаторе первого советского рок-фестиваля – Артемии Троицком. (16+)