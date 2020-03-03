2020-03-03T05:50:14+03:00
Общество

Звание «Меценат города Томска» мэр вручил своей жене

Это уже не первая ее награда за вклад в развитие города
Елена Реутова
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Среди меценатов - жена градоначальникаСреди меценатов - жена градоначальникаФото: из открытых источников
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Традиция награждать меценатов в современном Томске родилась в 2015 году и стала символом общественного признания за личный вклад руководителей и компаний в развитие города. В Том же 2015 году Галина Кляйн впервые была удостоена звания «Меценат года» I степени.

По итогам 2019 года за поддержку социальных, молодежных, культурных проектов, участие в благоустройстве общественных пространств, в том числе Мемориальной зоны Лагерного сада, отмечены 18 руководителей томских компаний.

- Я уверен, что сегодня здесь собрались люди, которые искренне любят и радеют за наш город. Потому что любовь, в моем понимании, это не слова и обещания, а реальные дела. А каждый из вас может с гордостью сказать, что он лично сделал для Томска и томичей, - приветствовал собравшихся Иван Григорьевич.

Звания «Меценат города Томска» по итогам 2019 года удостоены руководитель ОАО «Востокгазпром» Виталий Кутепов и генеральный директор ОАО «Томское пиво» Галина Кляйн. Руководителям остальных 16 компаний были вручены награды «Меценат года» I, II и III степени.

Как отмечают в Администрации города, «Томское пиво» ежегодно вкладывает значительные средства в благоустройство и общественную жизнь Томска. Среди них – организация «Дня маленького томича», фейерверки на Новый год и 9 Мая, благоустройство Сквера студенческих отрядов и участие в финансировании создания светодиодного фонтана, благоустройство Воскресенской горы и другие проекты.

Галина Кляйн работает генеральным директором Томского пивоваренного завода с 2013 года. Это случилось после того, как ее муж стал мэром города. В это же время Иван Кляйн передал супруге контрольный пакет акций компании в доверительное управление.

Мэр обратил внимание участников встречи на то, что наш город с каждым годом становится современнее и комфортнее для жизни. Это отмечают не только томичи, но и гости города. А проекты благоустройства охватывают теперь не только центральную часть, но и выходят на удаленные территории. В прошлом году были созданы скверы на ул. Кутузова в Сосновом бору и на ул. Крымской – в Ленинском районе, администрация продолжила благоустройство Михайловской рощи, Березовой рощи на Каштаке, сквера у Авангарда. Тем самым создаются равные по уровню комфорта условия для всех жителей Томска.

Званием "Меценат города Томска" отмечают руководителей компаний, внесших большой вклад в благоустройство и социальные проекты. Фото: из открытых источников

Званием "Меценат города Томска" отмечают руководителей компаний, внесших большой вклад в благоустройство и социальные проекты.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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