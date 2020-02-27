Томичи узнали о съемках фильма благодаря стрельбе на рынке

В праздничные выходные в социальные сети попало видео со стрельбой на одном из рынков Томска. Каких только предположений не высказывали пользователи. Но реальность оказалась далека от их фантазий: в городе проводится съемка фильма.

Съемки были согласованы с администрацией Фрунзенского рынка (территория была огорожена), съемочной группе был выделен сотрудник ЧОПа, Советский РОВД так же был в курсе происходящего, а выстрелы были холостые, так что опасности для томичей не было. Но во время съемок приехала машина с товаром, ее пропустили, так как нужно было делать разгрузку. В машине были молодые парни, которые вероятно и стали авторами ролика, который распространился в соцсетях.

Как рассказал нам автор фильма и председатель Союза спортивной молодежи Виталий Доронкин, эпизод, который снимали в субботу – отсылка к прошлому одного из бойцов.

- После войны он имеет посттравматический синдром, продолжает на «гражданке» носить с собой оружие. В чрезвычайной ситуации ему кажется, что снова на войне. Поэтому он может начать стрелять.

К слову, это уже не первая кинокартина, которую снимает томская кинокомпания «DoronkinProject».

- Наш первый полнометражный фильм - «Я враг», был снят на одну фотокамеру без бюджета. Несмотря на это, у него уже более 1,6 млн просмотров! – рассказывает Виталий Доронкин.

После этого был богатый опыт по съемке социальных роликов. Многие из них стали победителями российских и зарубежных кинофестивалей. А в декабре 2019 года состоялась премьера фильма «Как рождаются чемпионы», созданного при поддержке Департамента по молодежной политике и спорта администрации Томской области. Он посвящен детям-спортсменам города Томска. Премьерный показ проходил в Киноцентре «Киномакс».

- Зал был рассчитан на 400 человек, но зрителей пришло около 700, - вспоминает Виталий. - Пришлось всех впустить.

Буквально в декабре 2019 года еще один фильм получил награду конкурса СФО в номинации социальный проект в сфере культуры и спорта. Это короткометражный боевик о разведчиках «Один из нас», который и лег в основу будущей картины «Боевая система».

- Все картины мы снимали за свой счет, обучались и готовились к большому проекту. И сегодня мы во всеоружии. Сценарий написан, основные персонажи подобраны, локации определены (подготовка к проекту велась с марта 2019 года), - рассказывает автор будущей картины. – Основные съемки с московскими актерами назначены на июнь 2020 года.

По словам автора нового фильма, консультантом выступит ветеран боевых спецподразделений, имеющий высшие боевые награды Российской Федерации Сергей Семеняко. Аркадий Кадочников (его отец - Алексей Кадочников, - создатель системы рукопашного боя) станет консультантом по постановке боевых сцен и актером.

- Так же он проведет мастер-класс по самообороне и рукопашному бою. Дата его приезда согласована на 18 июня, - рассказывает Виталий Доронкин. – А уже весной начнется дополнительный кастинг, на котором мы определим исполнителей оставшихся ролей. Проводим переговоры и с топовыми российскими актерами: возможно кто-то из них примет участие в нашем фильме (среди них - Андрей Мерзликин).

Пока же идет активная подготовка и съемка небольших, но важных сцен предстоящей картины, свидетелями которой и стали томичи.

- Все наши фильмы несут мотивирующий и патриотический характер, и мы надеемся, что они помогут нашей молодежи стать духовно сильнее, больше любить и ценить близких и свою родину! – делится надеждами Виталий.

20 февраля был объявлен краудфандинг по сбору средств на съемку фильма.

В процессе съемокФото: Предоставлено героем публикации

В Томске можно найти колоритные места для съемокФото: Предоставлено героем публикации