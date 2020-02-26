Мошенник дистанционно оформил займ на томича

Житель Томска 1970 года рождения в декабре 2019 года зарегистрировался на одном из криптовалютных интернет-сайтов, где «играют на бирже». Положил на свой счет 50 000 рублей. Через месяц получил доход в размере 100 долларов, однако вывести их не смог. На одном из сайтов в сети интернет оставил свои контактные данные, и через некоторое время ему перезвонил молодой человек, который уверил, что поможет вывести денежные средства.

Под диктовку мошенника, мужчина установил специальную программу на компьютер, открыл электронный кошелек. Следующим шагом должен был стать перевод денег из интернет-пространства на его банковскую карту. Однако для активации кошелька, по словам «помощника», в него нужно было внести 15 000 рублей. Таких денег у потерпевшего в наличии не было. Тогда звонивший через установленное приложение дистанционно зашел в компьютер потерпевшего, затем на сайт, где выдают денежные займы. Ввел все данные потерпевшего и сообщил, что займ оформил только для активации кошелька, потом все денежные средства вернутся обратно. Потерпевшему пришло смс-сообщение с кодом подтверждения займа, он активировал код. Затем в электронном кошельке появились 15 000 рублей. Молодой человек пообещал, что скоро переведет его деньги на банковскую карту, главное, чтобы потерпевший ему не мешал и ничего не трогал на компьютере. И начал оформлять еще один займ на 10 000 рублей. Тогда потерпевший решил зайти на свои электронные кошельки, но не смог, пароли уже были изменены. Об этом он сообщил молодому человеку, тот ответил, что он все испортил и положил трубку. Позже потерпевший узнал, что на его имя был оформлен займ в размере 15 000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».